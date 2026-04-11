Lấy ý kiến nhân dân việc đưa Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương 11/04/2026 09:43

(PLO)- Trong tháng 4 này sẽ hoàn thiện Đề án thành lập TP Quảng Ninh và hoàn thành lấy ý kiến nhân dân trong tháng 4 và 5-2026.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Bộ Chính trị về việc thành lập TP Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính hiện nay của tỉnh.

Một góc Đông Triều, Quảng Ninh.

Theo kế hoạch, mục tiêu là khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong tháng 5-2026. Việc triển khai căn cứ các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2025), các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn đơn vị hành chính và nghị định của Chính phủ về lấy ý kiến Nhân dân.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh sẽ đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép áp dụng cơ chế đặc thù, không áp dụng một số tiêu chí phân loại đô thị khi thành lập tp Quảng Ninh. Thời gian hoàn thành trong tháng 5-2026.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trong tháng 4-2026, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến Nhân dân (UBND xã, phường, đặc khu được giao chủ trì lấy ý kiến) trong tháng 4 và 5-2026. Sau đó, đề án sẽ được báo cáo các cơ quan liên quan trong tỉnh và trình HĐND tỉnh Quảng Ninh xem xét trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Quốc hội.

Về tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu và tổng hợp. Sở Xây dựng Quảng Ninh chịu trách nhiệm nội dung liên quan đến phân loại đô thị; Sở Tài chính đảm bảo nguồn lực và hướng dẫn kinh phí; các cơ quan chức năng phối hợp cung cấp số liệu về đất đai, dân số, thống kê.

Công an tỉnh tham gia rà soát số liệu dân cư; ngành văn hóa, truyền thông phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Công văn cũng giao UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, hạng mục công việc được giao; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và Nhân dân về mục đích, sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của Nhân dân địa phương”.

Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đúng tiến độ, kịp thời báo cáo vướng mắc để xử lý.

Cả nước hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, TP Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Cuối tháng 3-2026, Trung ương Đảng đồng ý chủ trương đưa Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương. Theo kế hoạch, Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được Chính phủ trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ Nhất đang diễn ra.