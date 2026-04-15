Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Mở rộng hợp tác song phương 15/04/2026 06:00

(PLO)- Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực và chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc được kỳ vọng tạo bước tiến mới, gắn kết lợi ích và mở rộng dư địa hợp tác.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4-2026.

Đúng một năm trước (14-4-2025), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam thành công tốt đẹp.

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân ở Sân bay quốc tế Bắc Kinh. Ảnh: TTXVN

Hợp tác song phương gặt hái nhiều thành tựu

Kể từ khi hai nước tuyên bố xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” vào tháng 12-2023, quan hệ Việt - Trung đã bước sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng được củng cố và mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2025 đánh dấu những kết quả nổi bật trong quan hệ song phương, với tần suất tiếp xúc cấp cao gia tăng nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Các cuộc tiếp xúc đồng thời giữa các lãnh đạo cấp cao vào cuối năm 2025 góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo nền tảng thuận lợi để chuyến thăm tháng 4-2026 mang ý nghĩa thực thi và định hướng chiến lược rõ nét hơn.

Bước sang đầu năm 2026, quan hệ song phương tiếp tục phát huy các nền tảng hợp tác đã được thiết lập, đồng thời ghi nhận những chuyển động tích cực trên tất cả lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục, giao lưu nhân dân...

Một dấu mốc quan trọng vừa qua là việc triển khai lần đầu tiên cơ chế Đối thoại chiến lược 3 + 3 cấp bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an ngày 17-3-2026, cùng thời điểm với phiên họp lần thứ 17 ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương.

Cơ chế này không những thể hiện bước chuyển từ hợp tác theo từng lĩnh vực riêng lẻ sang phối hợp toàn diện và mang tính hệ thống trước hết thông qua phát huy vai trò của các cơ quan trọng yếu, thường xuyên của hai bên, mà còn góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, thể hiện trách nhiệm của hai nước đối với việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khảo sát tại Khu khởi động của Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Ảnh: TTXVN

Hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là trụ cột quan trọng hàng đầu trong quan hệ hai nước. Trung Quốc duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn 20 năm liên tiếp, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, đồng thời cũng là đối tác thương mại thứ tư của Trung Quốc trên thế giới với tổng kim ngạch thương mại Việt - Trung đạt 256,4 tỉ USD, tăng 24,8% trong năm 2025.

Trong hai tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 42,9 tỉ USD, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2025, một thành quả ấn tượng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 5,96 tỉ USD, tăng 33,4%, dẫn đầu về số lượng dự án mới. Trong hai tháng đầu năm 2026, con số này duy trì ở mức khá cao, đạt 807,5 triệu USD. Những con số này phản ánh mức độ gắn kết kinh tế ngày càng sâu sắc giữa hai nền kinh tế.

Mặc dù vậy, không gian và dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn với sự bổ trợ và tương đồng về chiến lược phát triển của mỗi bên. Điều hai bên cần nỗ lực làm tốt hơn là thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, đẩy nhanh kết nối chiến lược, tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ thành điểm sáng mới. Quản lý tốt hơn các bất đồng đặc biệt là bất đồng trên biển...

Năm 2026 cũng đánh dấu Việt Nam và Trung Quốc đều bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển năm năm mới (kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030 của Việt Nam và quy hoạch năm năm lần thứ 15 của Trung Quốc). Vì vậy, chuyến thăm là cơ hội vàng để lãnh đạo hai bên trao đổi sâu sắc hơn về các định hướng chiến lược lớn, gắn kết mục tiêu phát triển của mỗi nước với hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng về những cơ hội mới từ chuyến thăm

Trước khủng hoảng năng lượng và bất ổn địa chính trị diễn ra tại nhiều điểm nóng trên thế giới, những ưu tiên của Việt Nam và Trung Quốc hiện nay có mức độ tương đồng đáng kể: Duy trì ổn định toàn cầu, thương mại quốc tế và bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, đặc biệt là về năng lượng.

Khi nền kinh tế hai nước ngày càng gắn kết, sự tương đồng này trở thành nền tảng quan trọng để tăng cường phối hợp chính sách nhằm đảm bảo lợi ích phát triển của mỗi nước cũng tạo điều kiện cho việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Nếu môi trường quốc tế tiếp tục bất ổn, các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc như thương mại, du lịch, dịch vụ,... đều có thể chịu tác động tiêu cực. Ngược lại, việc duy trì ổn định toàn cầu sẽ tạo dư địa thuận lợi để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục mở rộng, đóng góp vào phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Chính vì vậy, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 14 đến 17-4 được kỳ vọng là cơ hội để hai bên trao đổi sâu hơn về các vấn đề chiến lược, phối hợp lập trường trước các biến động toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng và ổn định chuỗi cung ứng nhằm tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới.

Đây không chỉ là bước đi quan trọng, tạo thêm những động lực mới, quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững, mà còn góp phần thúc đẩy ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.