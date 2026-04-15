Vua Charles III sắp thăm cấp nhà nước tới Mỹ, gặp ông Trump và phát biểu trước quốc hội 15/04/2026 08:03

(PLO)- Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sắp thăm cấp nhà nước tới Mỹ, sẽ đến thủ đô Washington, D.C., các bang New York và Virginia của Mỹ tham gia nhiều hoạt động công cộng để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

Nhà Vua Anh Charles III sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Mỹ vào cuối tháng này, đài CNN dẫn thông báo từ Điện Buckingham ngày 14-4. Theo lịch trình, Vua Charles III có cuộc gặp riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ.

Cụ thể, chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-4. Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ đến thăm thủ đô Washington, D.C., các bang New York và Virginia, tham gia nhiều hoạt động công cộng để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong một chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo Mỹ đến Anh vào tháng 9-2025. Ảnh: PA

Theo thông báo từ Điện Buckingham, sau khi đến Mỹ, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trước khi tham dự một buổi tiệc ngoài trời và một lễ đón tiếp chính thức, trong đó có màn duyệt binh trang trọng.

Vua Charles III sẽ phát biểu trước phiên họp chung của lưỡng viện quốc hội Mỹ, trở thành vị vua Anh thứ hai làm điều này, sau khi mẹ ông là Nữ hoàng Elizabeth II phát biểu tại Điện Capitol năm 1991.

Sẽ có một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và một buổi lễ tưởng niệm các binh sĩ đã hy sinh để "đánh dấu mối quan hệ đối tác quân sự giữa Anh và Mỹ", vốn căng thẳng trong những tuần gần đây do việc Anh từ chối can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Iran.

Sau khi rời thủ đô, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ đến New York để tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Tại Virginia, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ gặp gỡ một số cộng đồng thổ dân và các nhóm bảo tồn trong khu vực. Sau đó, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla sẽ đến Bermuda, một lãnh thổ hải ngoại của Anh ở Bắc Đại Tây Dương, để tham quan trong hai ngày.

Chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước.

Lịch công du của Vua Charles III trùng hợp với thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với quan hệ giữa Mỹ và Anh, sau nhiều tuần ông Trump liên tục chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer và chính phủ Anh vì không hoàn toàn ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ chống lại Iran.

Một số nhà lập pháp Anh thậm chí còn đặt câu hỏi liệu Vua Charles III có nên tiếp tục đến Mỹ trong hoàn cảnh như vậy hay không.

Tuy nhiên, Vua Charles III theo hiến pháp đứng ngoài chính trị. Ông đại diện cho Vương quốc Anh chứ không phát ngôn thay mặt chính phủ.

Thay vì thảo luận về những lo ngại xung quanh tình trạng hiện tại của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương – NATO), chương trình chuyến thăm cấp nhà nước của Vua Charles đến Mỹ nhằm củng cố mối liên kết sâu sắc, mang tính lịch sử giữa hai nước. Theo thông báo từ Điện Buckingham, chuyến thăm nhằm mục đích thể hiện “phạm vi rộng lớn của mối quan hệ kinh tế, an ninh và văn hóa” đã phát triển kể từ khi Mỹ ký Tuyên ngôn Độc lập.