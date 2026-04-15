TP.HCM mời Slovakia cùng kiến tạo hành lang tăng trưởng châu Âu-ASEAN trong kỷ nguyên số 15/04/2026 12:33

(PLO)- Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia, lãnh đạo UBND TP.HCM khẳng định Thành phố đã bước vào không gian chiến lược mới, sẵn sàng trở thành điểm trung chuyển dòng vốn, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo từ châu Âu vào thị trường ASEAN.

Sáng nay, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia đã diễn ra trọng thể tại Tòa nhà Friendship Tower (Tòa nhà Hữu Nghị), TP.HCM.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, lãnh đạo TP.HCM, đoàn công tác Slovakia và đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm chào mừng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng. Chuyến thăm không chỉ đánh dấu sự kiện nhà lãnh đạo cấp cao Slovakia trở lại Việt Nam kể từ năm 2017, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia cũng như giữa các địa phương.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia ngày 15-4. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ cao

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh TP.HCM luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với các đối tác Slovakia. Nền tảng này đã được xây dựng vững chắc từ khi TP.HCM kết nghĩa với TP Košice (Slovakia) vào năm 2016, với minh chứng tiêu biểu là công trình Tòa nhà Friendship Tower.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đánh giá rằng với thế mạnh về tài chính, công nghệ số, quản trị dữ liệu và các chuẩn mực châu Âu, Slovakia hoàn toàn có thể trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng Thành phố ngay từ giai đoạn kiến tạo đầu tiên.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Theo ông Nguyễn Công Vinh, TP.HCM không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư đơn thuần mà đang tìm kiếm những đối tác chiến lược để “cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng đào tạo nhân lực và cùng xây dựng chuỗi giá trị công nghệ cao cho khu vực”.

Nhờ nền tảng mạnh mẽ về cơ khí chính xác, công nghiệp ô tô, công nghệ thông tin và đào tạo kỹ sư, Slovakia hội đủ điều kiện để trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái này.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã phát đi một thông điệp mang tầm chiến lược dài hạn: TP.HCM định vị bản thân là “cửa ngõ” của EU để tiến vào ASEAN.

Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) đang tạo ra "cây cầu thể chế" chất lượng cao giữa Việt Nam và EU, TP.HCM sẵn sàng trở thành điểm trung chuyển dòng vốn, công nghệ và tiêu chuẩn quản trị từ châu Âu vào thị trường 700 triệu dân của ASEAN.

"Trong bức tranh đó, Slovakia - trái tim của châu Âu và cửa ngõ Trung-Đông Âu - sẽ là đối tác bản lề để cùng TP.HCM kiến tạo một hành lang tăng trưởng mới giữa châu Âu và Đông Nam Á, nơi thương mại, tài chính, AI, bán dẫn và logistics chất lượng cao cùng phát triển” - ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Bà Martina Simkovicova - Bộ trưởng Văn hóa Slovakia. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Kết thúc bài phát biểu, TP.HCM cam kết mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp Slovakia một hệ sinh thái phát triển minh bạch, ổn định, cởi mở. Chính quyền TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số và hoàn thiện logistics nhằm đảm bảo các dự án chiến lược của đối tác được triển khai nhanh chóng và bền vững nhất.

Slovakia nằm ở vị trí chiến lược tại trung tâm châu Âu, trong khi Việt Nam là cửa ngõ vào ASEAN, tạo nhiều lợi thế để hai bên mở rộng hợp tác kinh tế.

Chiến lược "kết nối chéo"

Từ góc độ đối tác, ông Vladimir Simonak, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia, thẳng thắn nhìn nhận kim ngạch thương mại song phương hiện nay vẫn chưa phản ánh đúng tầm vóc và tiềm năng của mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Ông Vladimir Simonak - Thứ trưởng Bộ Kinh tế Slovakia. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, đại diện Chính phủ Slovakia cho biết chuỗi diễn đàn doanh nghiệp, đầu tư đang được triển khai liên tục từ Hà Nội đến TP.HCM chính là bước đi thực tế hóa các cam kết hợp tác.

Đáng chú ý, tạo sự hô ứng với tầm nhìn của lãnh đạo TP.HCM, Thứ trưởng Vladimir Simonak nhấn mạnh chiến lược "kết nối chéo": Slovakia đánh giá cao vị trí của Việt Nam như một cửa ngõ tối ưu để tiến sâu vào Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, với tư cách là thành viên EU, Slovakia sẵn sàng trở thành bàn đạp vững chắc, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập thị trường chung châu Âu đầy tiềm năng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, đại diện hai nước đã thống nhất ủng hộ khả năng thiết lập đường bay thẳng trực tiếp.