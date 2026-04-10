Lãnh đạo TP.HCM chúc Tết Bunpimay: Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào 10/04/2026 16:16

Sáng 10-4, Đoàn đại biểu TP.HCM do ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM.

Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông đã gửi đến Tổng Lãnh sự, các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng toàn thể công dân Lào đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP.HCM những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (diễn ra từ ngày 14 đến 16-4).

Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh là những người bạn, đồng chí, anh em thân thiết, TP.HCM luôn coi thành công của nước bạn Lào cũng chính là niềm vui và thành công của mình.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (trái) và Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM Phonesy Bounmixay. Ảnh: THANH HIỆP

Lãnh đạo TP.HCM nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và HĐND cấp tỉnh/thành phố khóa V (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

"Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, với nội hàm mới thể hiện tầm mức tin cậy chính trị cao, hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng thực chất và hiệu quả" - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.

Đồng chí cũng dẫn chứng minh họa sinh động cho sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ hai nước thông qua chuyến thăm chính thức Lào của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vào ngày 9-4 vừa qua, ngay sau khi Quốc hội khóa XVI của Việt Nam kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031.

Đi vào chiều sâu, hợp tác thực chất

Đề cập mối quan hệ cấp địa phương, đồng chí Đặng Minh Thông khẳng định TP.HCM trước sau như một, luôn dành sự ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với các địa phương của Lào, đặc biệt là Thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh kết nghĩa như Savannakhet, Champasak, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM (trái) trao món quà thâm tình cho Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM Phonesy Bounmixay. Ảnh: THANH HIỆP

Thời gian qua, TP.HCM đã đón tiếp trọng thị nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Lào sang thăm, làm việc, khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng. Ở chiều ngược lại, Thành phố cũng thường xuyên cử các đoàn công tác sang nước bạn.

Tiêu biểu, từ ngày 1 đến 3-4, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà dẫn đầu đã đến làm việc tại tỉnh Savannakhet. Tại đây, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời khánh thành, bàn giao Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh này.

Trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu nhân dân, TP.HCM hiện có hơn 900 sinh viên Lào đang theo học. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vẫn đang triển khai hiệu quả chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào đang học tập tại TP.HCM", không chỉ hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần mà còn trực tiếp bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị cho thế hệ trẻ.

Tiếp tục vun đắp quan hệ truyền thống

Đáp lại tình cảm của lãnh đạo Thành phố, Tổng Lãnh sự Lào Phonesy Bounmixay gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nhân dịp Tết Bunpimay.

Ông Phonesy Bounmixay bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hỗ trợ tận tình, hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Lào.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: THANH HIỆP

Tổng Lãnh sự Bounmixay khẳng định rằng Chính phủ và nhân dân Lào mong muốn Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị, trọng tâm vào các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, giáo dục, giao lưu nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào.

Cuối buổi gặp mặt, trong không khí ấm áp và thắm tình hữu nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông cùng các đại biểu đã tham gia nghi lễ buộc chỉ cổ tay - một nét văn hóa cầu chúc may mắn, bình an truyền thống của dân tộc Lào.