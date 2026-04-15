Từ vụ bỗng dưng nợ 1,7 tỉ đồng, cẩn trọng khi cho người khác mượn điện thoại 15/04/2026 05:45

(PLO)- Người dân phải luôn cẩn trọng khi người khác mượn điện thoại để tải app, cài đặt ứng dụng..., không nên vì cả nể mà đưa điện thoại cá nhân của mình cho người khác.

Nhiều người thường đưa điện thoại cá nhân cho nhân viên ngân hàng, cửa hàng viễn thông hoặc đồng nghiệp để nhờ cài đặt ứng dụng, tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, nếu điện thoại rơi vào tay kẻ xấu, hệ lụy sẽ rất khôn lường.

Mắc nợ tiền tỉ

Thực tế, nhiều khách hàng đã bị nhân viên ngân hàng lợi dụng để tạo khoản vay online mà không hề hay biết. Nhân viên ngân hàng sử dụng tiền, còn khách hàng phải gánh nợ.

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Anh Tuấn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân tại một chi nhánh ngân hàng ở Lâm Đồng.

Lợi dụng việc tư vấn lập hồ sơ vay vốn, Tuấn nói dối hồ sơ chưa hoàn tất rồi mượn điện thoại khách hàng để "thao tác giúp". Sau đó, Tuấn truy cập ứng dụng, thực hiện vay trực tuyến rồi chuyển 1,7 tỉ đồng về tài khoản cá nhân. Bị hại hoàn toàn không biết việc mình bị dùng tài khoản để vay tiền.

Tương tự, vào năm 2023-2024, bị cáo Huỳnh Ngọc Phương Anh (nguyên nhân viên một ngân hàng tại Huế) cũng chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng của 7 bị hại. Phương Anh mượn điện thoại khách hàng với lý do cài ứng dụng để dễ quản lý tài khoản

Bị cáo vào ứng dụng ngân hàng, tự khởi tạo khoản vay online. Sau khi tiền được giải ngân về tài khoản của các bị hại, Phương Anh đã nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền nói trên về tài khoản của mình và của một số người khác. Bị cáo lãnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không để người khác truy cập ứng dụng ngân hàng của mình để tránh rủi ro.

﻿Ảnh minh họa: NGUYỄN CHÍNH

Không nên đưa điện thoại cho người lạ

Luật sư Lê Thành Công, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết quy trình vay online hiện nay được các ngân hàng quy định khá chặt chẽ, phải trải qua đủ các bước như lựa chọn hình thức vay, chuẩn bị hồ sơ, nộp và chờ xét duyệt khoản vay, ký kết hợp đồng sau đó mới giải ngân khoản vay. Nguyên tắc là khách hàng phải đọc kỹ hợp đồng, thông tin sau đó mới chọn đồng ý hay không và sẽ phải qua khâu xác thực khuôn mặt.

Thông thường khách hàng có thể tự thao tác tại nhà. Trên thực tế, một số khách hàng không tự thực hiện được thường sẽ đến quầy giao dịch hoặc nhờ nhân viên quen hỗ trợ. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, một số người đã tạo khoản vay như đã nêu ở trên, tình trạng này không phải hiếm, đặc biệt khi nhu cầu vay online ngày càng nhiều.

Vấn đề đặt ra là tại sao quy trình vay chặt chẽ mà nhân viên ngân hàng vẫn lừa được khách hàng, đó là vì khách hàng quá tin tưởng vào nhân viên ngân hàng và phó mặc cho họ mà không kiểm tra lại thông tin trước khi xác thực.

Do đó, luật sư Công khuyến cáo người dân nên tìm hiểu thật kỹ quy trình vay tại ngân hàng mình muốn vay. Nếu chọn vay online thì tốt nhất nên tự mình thực hiện thao tác trên ứng dụng chính thống của ngân hàng đó và kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi hoàn tất.

Không chỉ trong giao dịch ngân hàng mà trong đời sống hàng ngày, người dân phải luôn cẩn trọng khi người khác mượn điện thoại để tải app, cài đặt ứng dụng... không nên vì cả nể hoặc tin tưởng mà đưa điện thoại cá nhân của mình cho người khác. Trước khi tải app hay cài đặt ứng dụng nào đó vào máy điện thoại thì nên tìm hiểu trước về nó.

Đặc biệt chúng ta tuyệt đối không cho người khác mở ứng dụng ngân hàng, tài chính của mình; phải luôn cảnh giác trước thông tin đề nghị cung cấp mật khẩu, mã OTP, xác thực khuôn mặt. Khi phát hiện có bất thường trên tài khoản hay ứng dụng ngân hàng, chủ tài khoản cần liên hệ ngay đến ngân hàng để nhờ tra soát, hỗ trợ kịp thời.