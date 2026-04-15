Trung đoàn Bộ binh 10: Huyền thoại đặc công Rừng Sác và hành trình 60 năm viết tiếp chiến công 15/04/2026 15:18

(PLO)- Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư chúc mừng tới sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại Trung đoàn Bộ binh 10.

Sáng 15-4, Trung đoàn Bộ binh 10 (Bộ Tư lệnh TP.HCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (15-4-1966 – 15-4-2026). Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày 15-4-1966, tại Chiến khu Rừng Sác, Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác (tiền thân của Trung đoàn 10 ngày nay) được thành lập. Với phương châm “Rừng Sác là nhà, bến cảng kho tàng là trận địa, sông Lòng Tàu là quyết chiến điểm”, đơn vị đã lập nhiều chiến công vang dội, khống chế hệ thống vận tải thủy tiếp tế cho Sài Gòn.

Trong kháng chiến, Trung đoàn đã tham gia chiến đấu 740 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 6.200 tên địch. Đơn vị đánh chìm, bắn cháy 356 tàu chiến, 133 tàu vận tải trọng tải lớn; bắn rơi 29 trực thăng; phá hủy hơn 110.000 tấn bom đạn và thiêu hủy 250 triệu lít xăng dầu, khí đốt của địch.

Đặc biệt, ngày 30-4-1975, Trung đoàn đã đánh chiếm, tiếp quản Quân cảng Nhà Bè.

Với những thành tích đó, Trung đoàn vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1973. Đơn vị còn nhận được 38 huân chương các loại; 10 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tấn Linh biểu dương những chiến công của Trung đoàn 10. Trong giai đoạn mới, Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Trung đoàn cần thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng”, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo thành phố, Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố trao cờ truyền thống của UBND TP.HCM cho Trung đoàn.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 10.

Trước đó, các đại biểu đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác và Đền Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ.