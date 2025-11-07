TAND Khu vực 16 - TP.HCM mở phiên họp online đưa người nghiện đi cai bắt buộc 07/11/2025 10:23

(PLO)- TAND Khu vực 16 - TP.HCM đã tổ chức nhiều phiên họp trực tuyến (online) để xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với những người nghiện ma túy.

Mới đây, tại trụ sở TAND Khu vực 16 - TP.HCM, đã diễn ra phiên họp trực tuyến để xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, ngày 28-8, Công an phường Lái Thiêu, TP.HCM phát hiện Nguyễn Trường T có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm xác định T nghiện ma túy loại Methamphetamine.

Phiên họp được kết nối trực tuyến với Cơ sở cai nghiện số 4 cách trụ sở Toà án 60km.

Quá trình làm việc, T thừa nhận có sử dụng ma túy lần đầu từ năm 2023 đến nay, lần gần nhất sử dụng ma túy vào ngày 26-8-2025. T sau đó được lập hồ sơ và giao cho Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4, TP.HCM quản lý chờ xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tại phiên họp, xét đề nghị của Cơ quan Công an; ý kiến của đại diện VKSND Khu vực 16 - TP.HCM và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc, thẩm phán Phạm Văn Tuyên đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa T vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 với thời gian là 18 tháng.

Thẩm phán Phạm Văn Tuyên điều hành phiên họp tại trụ sở TAND Khu vực 16 - TP.HCM.

Cùng ngày, TAND Khu vực 16 - TP.HCM cũng đã tổ chức thêm 5 phiên họp trực tuyến khác để xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với những người nghiện ma tuý.

Được biết, cơ sở cai nghiện ma túy số 4, TP.HCM có địa chỉ ấp Gia Biện, xã Phú Giáo, TP.HCM cách trụ sở TAND Khu vực 16 khoảng 60km.

Nhằm hạn chế việc phải di chuyển quãng đường dài và thuận lợi cho các bên trong quá trình giải quyết, TAND Khu vực 16 đã phối hợp với Công an các phường lắp đặt hệ thống thiết bị truyền hình trực tuyến để kết nối giữa cơ sở cai nghiện và trụ sở Tòa án.

Ngoài ra, TAND Khu vực 16 cũng đã chủ động kết nối với Trưởng Công an 8 phường thuộc thẩm quyền để thường xuyên trao đổi tiến độ, thống nhất thời điểm chuyển hồ sơ, giúp Tòa án chủ động sắp xếp lịch xem xét nhiều vụ trong cùng một ngày, nâng cao năng suất và hiệu quả giải quyết.