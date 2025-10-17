Đề xuất người sau cai nghiện được vay tới 200 triệu đồng để học nghề, làm kinh tế 17/10/2025 19:43

(PLO)- Bộ Công an đề xuất cho người sau cai nghiện vay vốn ưu đãi để học nghề, sản xuất và tạo việc làm…

Bộ Công an chủ trì xây dựng Hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo, người sau cai nghiện ma túy từ đủ 15 tuổi trở lên đã hoàn thành chương trình cai nghiện tự nguyện, bắt buộc hoặc người đã kết thúc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế có thể vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo ngắn hạn, sản xuất, kinh doanh hoặc tạo việc làm.

Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện cũng được vay vốn để mở rộng hoạt động, tạo thêm cơ hội việc làm.

Công an tỉnh Long An (cũ) kiểm tra cơ sở cai nghiện ma túy. Ảnh: CA

Vay qua hộ gia đình hoặc trực tiếp

Đối với người sau cai nghiện ma túy thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của người sau cai nghiện ma túy là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp trong hộ gia đình không có thành viên khác từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật thì người sau cai nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay thực hiện phương thức cho vay trực tiếp.

Mức vay và thời hạn linh hoạt

Về mức vay, dự thảo đề xuất người sau cai nghiện được vay tối đa 4 triệu đồng/tháng cho đào tạo nghề ngắn hạn và 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Với cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vay tối đa 2 tỉ đồng/cơ sở, nhưng không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động là người sau cai nghiện.

Đối với vay vốn để đào tạo nghề ngắn hạn, thời hạn cho vay là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay bắt đầu nhận vốn vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn cho vay bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên cho đến ngày người sau cai nghiện ma túy kết thúc khoá học nghề, kể cả thời gian người sau cai nghiện ma túy được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho phép nghỉ học có thời hạn và được bảo lưu kết quả học nghề (nếu có).

Thời hạn trả nợ tối đa bằng 02 lần thời hạn phát tiền vay.

Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thời hạn cho vay tối đa 60 tháng theo thỏa thuận giữa Ngân hàng và khách hàng trên cơ sở nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.