Trình cơ chế tín dụng cho người sau cai nghiện ma túy trong tháng 11-2025 09/10/2025 14:08

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Công an tập trung chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu 'không ma túy' trong năm 2025.

Sáng 9-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Chương trình).

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

"Muốn xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy thì phải có xã, phường, đặc khu không có ma túy"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong phát biểu kết luận hội nghị.

Khoảng 11.000 tỉ đồng chi cho sử dụng ma túy mỗi năm

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định ma túy là hiểm họa không chỉ của mỗi quốc gia, mà còn là của cả nhân loại.

Thời gian qua, do chịu tác động trực tiếp của tình hình ma túy trên thế giới (đặc biệt là khu vực "Tam giác vàng"), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại Việt Nam tiếp tục diễn biến rất phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Nước ta đứng trước nguy cơ trở thành địa bàn sản xuất, tàng trữ và vận chuyển ma túy quốc tế và tiêu thụ ngày càng tăng trong nội bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẬT BẮC

Thủ tướng dẫn số liệu cho thấy hiện tỷ lệ người nghiện ma túy trên tổng số dân của nước ta là 0,3%, dù thấp hơn so với tỷ lệ người sử dụng ma túy trung bình tại Đông Nam Á (0,61%), nhưng ma túy vẫn là hiểm họa đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững và an ninh, an toàn của đất nước, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng tới lực lượng lao động, nhất là lao động trẻ, lao động chất lượng cao, ảnh hưởng tới nâng cao năng suất lao động.

Một số lượng lớn người nghiện ma túy đang sống ngoài xã hội tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tội phạm và phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Theo Bộ Y tế, 75% người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp thường có biểu hiện về tâm thần, mất khả năng kiểm soát hành vi, nguy cơ cao gây mất an ninh trật tự.

Tổng số vụ, số đối tượng bị bắt giữ trung bình hằng năm giai đoạn 2020-2024 là hơn 20.000 vụ và hơn 31.000 đối tượng. Trong 9 tháng năm 2025 đã bắt giữ hơn 19.000 vụ, hơn 37.500 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy tổng hợp, hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, 243 kg heroin và 971 kg cần sa.

Số tiền chi cho sử dụng ma túy ước tính khoảng 11.000 tỉ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó Nhà nước còn phải đầu tư một khoản kinh phí rất lớn cho công tác cai nghiện, phục hồi, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý người sau cai nghiện...

Vì vậy, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình, bảo vệ giống nòi phát triển khỏe mạnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới…

Người đứng đầu Chính phủ ghi nhận với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị mà nòng cốt là lực lượng công an, chúng ta đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta còn diễn biến phức tạp; đặc biệt là còn thiếu khung chương trình tổng thể với các cơ chế, chính sách phối hợp đồng bộ và chưa có đủ nguồn lực để triển khai thực hiện một cách bài bản, hiệu quả, bền vững…

Không phó mặc, khoán trắng cho cấp dưới

Về định hướng triển khai Chương trình và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cơ bản thống nhất, đánh giá cao nội dung báo cáo của Bộ Công an và ý kiến của các đại biểu.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, phải tạo phong trào, xu thế, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao và là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy nói chung và thực hiện Chương trình, không phó mặc, khoán trắng cho cấp dưới trong tổ chức thực hiện.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành kiểm tra, đôn đốc, đánh giá sự vào cuộc, trách nhiệm của các bộ, ngành, lãnh đạo UBND các cấp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm trong công tác đặc biệt quan trọng này.

Về tổ chức hướng dẫn và thực hiện Chương trình, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật, bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ, sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để triển khai có hiệu quả Chương trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ quản Chương trình khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình với các giải pháp tổng thể phù hợp với đặc điểm tình hình từng đơn vị, địa phương có mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ theo phương châm 6 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"…

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tập trung chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu 20% xã, phường, đặc khu "không ma túy" trong năm 2025. Đến hết năm 2030, mục tiêu là ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma túy", 15-20% số tỉnh, thành phố không ma túy.

Trình cơ chế tín dụng cho người sau cai nghiện

Về một số nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tuyên chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm ma túy một cách bền vững trên phạm vi từng xã, phường, đặc khu, từng tỉnh, thành phố và trên cả nước.

Ông yêu cầu thực hiện "3 giảm" là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại và "3 tăng" là tăng hiệu lực pháp lý, tăng nguồn lực đầu tư, tăng quản lý thông minh và chuyển đổi số.

Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", Thủ tướng nhấn mạnh.

Với công tác cai nghiện, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung đầu tư các cơ sở cai nghiện, không để người nghiện không có chỗ cai nghiện (hoàn thiện trong 2 năm 2026-2027).

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp đào tạo nghề, chính sách tín dụng ưu đãi, cho vay vốn, tham gia công tác xã hội, hỗ trợ người sau cai nghiện. Bộ Công an phối hợp Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan khẩn trương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định về cơ chế tín dụng cho người sau cai nghiện ma túy (trình trong tháng 11-2025).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu rà soát, phát hiện đầy đủ người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy để có biện pháp quản lý, xử lý, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện, không để hình thành điểm sử dụng ma túy. Ngoài ra, xây dựng mô hình trường học không ma túy, khu phố không ma túy. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các địa phương triển khai ngay năm học 2025-2026.

Về nguồn cung, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các lực lượng chuyên trách tiếp tục quyết liệt đấu tranh, bóc gỡ, triệt xóa tận gốc các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, chặt đứt mối quan hệ "cung - cầu".

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan chủ trì các dự án, tiểu dự án thành phần chuẩn bị điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực, phát huy tối đa lợi thế, khắc phục khó khăn, vướng mắc để tổ chức triển khai hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, cần chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng trên toàn quốc.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, cùng Văn phòng Chính phủ tiếp thu đầy đủ, đồng thời phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan tham mưu giải quyết, nhất là khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách pháp luật và nguồn lực cần được tập trung tháo gỡ sớm.