Ngụy trang nửa tấn ma túy trong bao thức ăn cho cá để tuồn qua cửa khẩu Cha Lo 06/10/2025 15:45

(PLO)- Sau khi ngụy trang nửa tấn ma túy trong bao thức ăn cho cá rồi xếp đều lên thùng xe đầu kéo, hai người Lào liều lĩnh chở qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo để vào Việt Nam.

Ngày 6-10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét và lấy lời khai hai người Lào bị bắt cùng tang vật gồm nửa tấn ma túy.

Danh tính hai người Lào﻿ bị bắt hiện vẫn chưa được phép tiết lộ. Ảnh: BĐBP

Theo lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng, 500 kg ma túy được ngụy trang trong các bao tải có nhãn mác thức ăn cho cá và xếp lên thùng xe đầu kéo để đưa qua biên giới thông qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, tuồn vào Việt Nam.

"Khối lượng ma túy thu giữ lần này là rất lớn, cho thấy tội phạm ma túy đang có xu hướng liên kết xuyên quốc gia và ngày càng manh động hơn. Lực lượng Biên phòng Quảng Trị sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát tuyến biên giới, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa", lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin.

Video lực lượng biên phòng bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma túy được ngụy trang trong "bao thức ăn cho cá".

Như PLO đã đưa tin, vào khoảng 16 giờ, ngày 5-10, tại xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án mang bí số QT925.3.

Lực lượng đánh án đã bắt giữ hai người Lào, tang vật thu giữ gồm 500 kg ma túy các loại, chủ yếu là methamphetamine và một số tang vật khác. Quá trình đấu tranh chuyên án đảm bảo tuyệt đối an toàn.