Bộ Nội vụ phải đề xuất các phương án cụ thể về cải cách tiền lương trước 30-3 23/03/2026 17:19

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào 30-3.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc rà soát các nhiệm vụ ba tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Tham mưu để ban hành tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa mới

Theo thông báo kết luận, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng, thời hạn được giao.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào 30-3-2026.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương có văn bản chỉ đạo, khẩn trương tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời ban hành các Tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên và nhân sự cụ thể của Chính phủ khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trình Quốc hội theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 28-3.

Ảnh: QH

Về nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các nhiệm vụ về xây dựng thể chế năm 2026 của Bộ Nội vụ. Trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật ngoài các nhiệm vụ đã được giao. Việc này giúp bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đồng thời bao quát đầy đủ các nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành đúng thời hạn quy định các nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong xây dựng thể chế. Trước hết khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ chùm Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức (hoàn thành trước 30-4- 2026); Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 01-7-2026, (hoàn thành ngày 30-5-2026); Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (hoàn thành ngày 30-4-2026).

Dự kiến tháng 6 sơ kết một năm thực hiện chính quyền hai cấp

Đối với nhiệm vụ gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả trong tình hình mới.

Bộ Nội vụ chủ trì rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao tại các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ 01-7-2025 đến nay; xác định rõ nhiệm vụ nào đã hoàn thành, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành. Nội dung này phải báo cáo Phó Thủ tướng để kịp thời chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan, bảo đảm không bỏ sót nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn. Từ đó, tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện, hoàn thành chậm nhất 25-3-2026.

Bộ Nội vụ cũng được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá, sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp (dự kiến tổ chức trong tháng 6-2026).

Hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai việc công nhận các đơn vị hành chính đô thị ở cấp xã (hoàn thành tháng 6 năm 2026). Chủ động phối hợp với các tỉnh hiện đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục đúng quy định.