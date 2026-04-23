Sơ kết một năm sắp xếp đơn vị hành chính: Đánh giá kỹ việc bố trí cán bộ 23/04/2026 05:50

(PLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đánh giá tổng thể việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập, nhất là đội ngũ cấp xã.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định của Thủ tướng ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Việc sơ kết nhằm đánh giá toàn diện kết quả một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi cả nước. Qua đó làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và vướng mắc sau một năm thực hiện.

Đánh giá kỹ lưỡng về bộ máy, nhân sự

Theo kế hoạch, các bộ ngành và địa phương sẽ báo cáo về công tác lãnh đạo, kết quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bài học kinh nghiệm và phương hướng giai đoạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá tổng thể việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập, đặc biệt là đội ngũ cấp xã. Ảnh: PHẠM HẢI

Phó Thủ tướng lưu ý các đơn vị cần tập trung đánh giá việc quán triệt, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và định hướng dư luận xã hội. Báo cáo cần nêu rõ vai trò của người đứng đầu và cơ chế phối hợp giữa các cấp trong tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền hai cấp.

Về chức năng và nhiệm vụ, các địa phương cần rà soát việc phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã khi tổ chức mô hình chính quyền hai cấp. Các bộ ngành đánh giá tính khả thi của các nhiệm vụ đã phân cấp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Về tổ chức bộ máy, báo cáo tập trung vào kết quả sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị cung ứng dịch vụ công. Việc kiện toàn cơ quan chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công cần được đánh giá kỹ về hiệu quả hoạt động sau sắp xếp.

Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tổng thể việc bố trí, sử dụng cán bộ sau sáp nhập, đặc biệt là cấp xã. Trọng tâm là mức độ phù hợp giữa vị trí việc làm với năng lực cán bộ và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ này. Đồng thời, đánh giá việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã hỗ trợ đơn vị hành chính mới từ ngày 1-7-2025 đến nay.

Hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, mức độ thông suốt trong xử lý công việc và mức độ hài lòng của người dân cũng là tiêu chí đánh giá quan trọng.

Trong lĩnh vực thủ tục hành chính, các đơn vị cần đánh giá việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, VNeID và tỉ lệ thanh toán điện tử.

Làm rõ chính sách hỗ trợ nhà ở cho công chức

Về nguồn lực, các địa phương đánh giá việc phân bổ ngân sách cho chính quyền cấp xã sau sắp xếp, làm rõ tính phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương làm rõ tình hình giải quyết tài sản công dôi dư như trụ sở, đất đai và các chính sách hỗ trợ đi lại, nhà ở đối với công chức, viên chức sau sắp xếp.

Liên quan đến hạ tầng công nghệ, báo cáo cần chỉ ra mức độ chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương. Trong đó làm rõ mức độ đồng bộ hệ thống thông tin giữa các cấp, khả năng đáp ứng dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số của cán bộ cấp xã.

Chính phủ cũng yêu cầu báo cáo việc số hóa, chỉnh lý tài liệu lưu trữ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Việc quản lý, khai thác tài liệu lưu trữ phục vụ điều hành và giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.