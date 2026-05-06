Tham vọng World Cup của tuyển trẻ Việt Nam bắt đầu từ Yemen 06/05/2026 14:45

(PLO)- Đội tuyển trẻ Việt Nam chuẩn bị mở màn hành trình vòng chung kết U-17 châu Á 2026 khi thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp U-17 Yemen vào lúc 0 giờ ngày 7-5 theo giờ Việt Nam.

Trước trận đấu quan trọng, HLV Cristiano Roland khẳng định toàn đội tuyển trẻ Việt Nam đã hoàn tất quá trình chuẩn bị tại Jeddah, Saudi Arabia. Theo nhà cầm quân người Brazil, các học trò đã tập trung thích nghi với điều kiện thi đấu, thời tiết, sân bãi và nhịp sinh hoạt tại địa điểm tổ chức giải trẻ châu Á.

Ban huấn luyện cũng đã phân tích kỹ U-17 Yemen để truyền đạt đầy đủ thông tin chiến thuật cho các cầu thủ. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh U-17 Việt Nam bước vào trận ra quân với sự tự tin, nhưng tinh thần trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu.

Với một giải đấu cấp châu lục, sự tập trung trong từng thời điểm có thể quyết định kết quả cả trận. Vì vậy, các cầu thủ trẻ cần tuân thủ đấu pháp, bình tĩnh xử lý bóng và giữ kỷ luật chiến thuật.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục lớn. Ảnh: VFF.

Theo HLV Cristiano Roland, sự tự tin của cầu thủ đã được xây dựng qua quá trình tập luyện và thi đấu thực tế. U-17 Việt Nam đã trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, tích lũy bản lĩnh trước khi bước vào giải. Khi cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và duy trì sự tập trung, họ sẽ có nền tảng tốt để thể hiện khả năng.

Đánh giá về U-17 Yemen, HLV Roland cho rằng đây là đối thủ có chất lượng, chơi gắn kết và không dễ bị đánh bại. Ban huấn luyện đã xác định những thời điểm cần đẩy cao đội hình tấn công, cũng như các giai đoạn phải tổ chức phòng ngự chắc chắn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển trẻ Việt Nam là thực hiện đúng kế hoạch đã chuẩn bị.

Bảng đấu của U-17 Việt Nam không dễ dàng. Ảnh: VFF.

Buổi tập cuối cùng tại Saudi Arabia diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc nhưng đầy hứng khởi. Ban huấn luyện Việt Nam rà soát đội hình, hoàn thiện các phương án tấn công, phòng ngự và củng cố thêm những chi tiết chiến thuật trước giờ bóng lăn. Các cầu thủ cho thấy tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào thử thách đầu tiên.

Sau trận gặp Yemen, đội tuyển U-17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu U-17 Hàn Quốc vào ngày 10-5 và U-17 UAE vào ngày 13-5. Mục tiêu của thầy trò HLV Cristiano Roland là cạnh tranh vé vào tứ kết. Làm được điều đó, U-17 Việt Nam sẽ tiến gần hơn đến giấc mơ góp mặt tại vòng chung kết FIFA U-17 World Cup 2026.