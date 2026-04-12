Arsenal sa thải HLV Arteta là tự sát 12/04/2026 12:41

(PLO)- Thất bại 1-2 trước Bournemouth ngay tại Emirates ở vòng 32 Ngoại hạng Anh đã khiến nội bộ Arsenal trở nên căng thẳng khi thêm một lần nữa gặp nguy cơ Man City qua mặt.

Tiếng la ó vang lên sau tiếng còi mãn cuộc phản ánh rõ sự thất vọng của người hâm mộ Arsenal, đặc biệt khi đội bóng đang có nhiều cơ hội lớn để bứt phá trong cuộc đua vô địch Premier League.

Trận thua này khiến Arsenal bỏ lỡ thời cơ gia tăng cách biệt với Manchester City lên thành 12 điểm, khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn còn 2 trận chưa đấu. Từ vị thế tưởng chừng rất vững vàng, đội bóng Bắc London bất ngờ tự đẩy mình vào tình thế đầy rủi ro.

Sau 32 vòng đấu, Arsenal vẫn dẫn đầu với 70 điểm, hơn Man City 9 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này trở nên mong manh bởi đội bóng của HLV Pep Guardiola còn trong tay hai trận chưa chơi. Nếu Man City giành chiến thắng trước Chelsea và sau đó đánh bại chính Pháo thủ trong cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad ngày 19-4, cục diện cuộc đua có thể đảo chiều.

Gyokeres gỡ hòa cho Pháo thủ nhưng cuối cùng họ vẫn thua. Ảnh: EPA.

Chính vì vậy, phản ứng tiêu cực từ một bộ phận cổ động viên là điều dễ hiểu. Một số ý kiến thậm chí cho rằng việc thay thế Mikel Arteta ngay lập tức có thể giúp Arsenal đổi vận và tiến gần hơn đến chức vô địch. Nhưng đây lại là suy nghĩ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn lợi ích.

Thực tế, Arteta đã xây dựng được một tập thể có bản sắc rõ ràng trong vài mùa gần đây. Arsenal từ một đội bóng thiếu ổn định đã trở thành ứng viên vô địch thực thụ. Việc thay đổi HLV ở thời điểm quan trọng của mùa giải không khác gì một canh bạc mạo hiểm. Sự xáo trộn về chiến thuật, tâm lý cầu thủ và cách vận hành đội bóng có thể khiến Arsenal sụp đổ nhanh hơn thay vì cải thiện.

Cần nhớ rằng Arsenal không phải đang khủng hoảng toàn diện. Họ vẫn dẫn đầu bảng, vẫn duy trì được phong độ đủ tốt trong phần lớn mùa giải. Ngay giữa tuần, đội bóng này còn giành chiến thắng tại Champions League trước Sporting Lisbon. Những cú vấp gần đây chủ yếu đến từ áp lực tâm lý và sự thiếu ổn định ở thời điểm quyết định.

Người hâm mộ tức giận đòi sa thải HLV Arteta. Ảnh: EPA.

Một điểm đáng chú ý khác là Man City mùa này cũng không quá vượt trội như các năm trước. Đội bóng của Guardiola từng nhiều lần đánh rơi điểm số. Điều đó có nghĩa là cơ hội vẫn nằm trong tay Arsenal, miễn là họ giữ được sự bình tĩnh và ổn định.

Việc sa thải Arteta lúc này có thể phá vỡ toàn bộ cấu trúc mà Pháo thủ đã dày công xây dựng. Thay vì giải quyết vấn đề, nó có thể khiến đội bóng rơi vào hỗn loạn đúng giai đoạn quan trọng nhất. Trong bóng đá, sự kiên định đôi khi mang lại giá trị lớn hơn những quyết định vội vàng.

Phía trước Arsenal là chuỗi trận mang tính định đoạt. Họ không còn nhiều quyền mắc sai lầm. Nhưng không thể thay tướng giữa dòng, và điều đội bóng cần lúc này là sự tập trung, bản lĩnh, niềm tin vào con đường đã chọn. Cơn giận đòi sa thải HLV Arteta của người hâm mộ rất dễ hiểu, nhưng nếu biến nó thành quyết định cực đoan, Arsenal có thể phải trả giá đắt và chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.