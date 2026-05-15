Messi bùng nổ 909 bàn thắng, Ronaldo coi chừng 15/05/2026 10:52

Trong trận đấu thuộc giải Nhà nghề Mỹ (MLS) mới nhất, siêu sao người Argentina đã lập cú đúp vào lưới Cincinnati, góp công lớn giúp Inter Miami giành chiến thắng nghẹt thở 5-3.

Hai pha lập công này đưa tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Messi lên con số 909. Điều đó đồng nghĩa anh chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 91 bàn nữa, dù vẫn còn kém Ronaldo.

Số 10 của Inter Miami vừa lập cú đúp. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, ban đầu Messi được cho là đã lập hat trick. Tuy nhiên, bàn thắng cuối trận sau đó được tính là pha phản lưới của thủ môn Roman Celentano. Cú dứt điểm của Messi đưa bóng trúng cột dọc, bật vào người thủ môn Cincinnati rồi lăn qua vạch vôi.

Ở bên kia cuộc đua, Cristiano Ronaldo hiện đã có 971 bàn thắng, chỉ còn thiếu 29 bàn để cán mốc 1.000. Nhìn qua, CR7 đang chiếm lợi thế rất lớn. Nhưng M10 vẫn có cơ sở để mơ mộng về màn vượt mặt ngoạn mục.

Ronaldo 41 tuổi, hơn đối thủ lớn người Argentina 2 tuổi. Ảnh: EPA.

Lý do nằm ở tuổi tác. Ronaldo hơn Messi 2 tuổi và đã thi đấu nhiều trận hơn. Nếu M10 duy trì phong độ ghi bàn tại MLS, khoảng cách 91 bàn không phải nhiệm vụ bất khả thi. Trong khi đó, Ronaldo dù vẫn còn hợp đồng thêm một mùa, nhưng anh đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp.

Cuộc đua 1.000 bàn vì thế chưa thể sớm kết luận. Ronaldo đang gần đích hơn, nhưng Messi lại có lợi thế thời gian. Và nếu El Pulga tiếp tục ghi bàn đều đặn như hiện tại, kịch bản anh vượt Ronaldo để trở thành biểu tượng lớn nhất của cột mốc 1.000 bàn rất có khả năng xảy ra.