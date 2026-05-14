Messi biến trận cầu 8 bàn thành show diễn điên rồ 14/05/2026 11:39

(PLO)- Lionel Messi tiếp tục trở thành điểm nóng khi lập cú đúp, góp công lớn giúp Inter Miami đánh bại Cincinnati 5-3 trong trận đấu thuộc MLS diễn ra sáng 14-5 theo giờ Việt Nam.

Đây là màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ hấp dẫn, nơi đội bóng của Messi nhiều lần bị đẩy vào thế khó nhưng vẫn biết cách bùng nổ ở giai đoạn quyết định.

Inter Miami khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số ở phút 24. Từ một tình huống phòng ngự lúng túng của Cincinnati, hậu vệ Matt Miazga phá bóng trúng người Messi khiến bóng đổi hướng bay vào lưới. Dù pha lập công có phần may mắn, nó vẫn giúp đội khách nắm lợi thế trước.

Cincinnati không mất quá nhiều thời gian để đáp trả. Phút 41, Kevin Denkey thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đầu hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép và vượt lên 2-1 nhờ bàn thắng của Pavel Bucha, khiến Inter Miami rơi vào tình thế phải bám đuổi.

M10 đi bóng lắt léo. Ảnh: EPA.

Đúng lúc đội nhà cần một khoảnh khắc khác biệt, Messi lại lên tiếng. Phút 55, nhận đường chuyền từ Rodrigo De Paul, siêu sao người Argentina xử lý gọn gàng rồi dứt điểm chính xác, cân bằng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, Cincinnati một lần nữa vượt lên ở phút 64 sau pha ghi bàn của Evander.

Khi trận đấu trôi về cuối và tỷ số 3-2 vẫn nghiêng về Cincinnati, Inter Miami bất ngờ tạo ra cú bùng nổ dữ dội. Phút 79, Mateo Silvetti, người chỉ vừa vào sân ít phút, nhận bóng từ Messi rồi đi bóng vào trung lộ trước khi dứt điểm hiểm hóc về góc xa, gỡ hòa 3-3.

Đến phút 84, German Berterame đưa Inter Miami vượt lên 4-3 sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Quả đá phạt của Messi khiến thủ môn Roman Celentano bắt không dính bóng sau va chạm với đồng đội, tạo điều kiện để Berterame sút vào khung thành trống.

Không thể cản ngôi sao người Argentina ghi bàn thắng. Ảnh: EPA.

Phút 89, Messi suýt hoàn tất cú hat trick khi cú dứt điểm của anh đưa bóng chạm cột, bật vào người Celentano rồi đi vào lưới. Dù vậy, bàn thắng được tính là phản lưới nhà của thủ môn Cincinnati.

Inter Miami khép lại trận thắng 5-3 đầy kịch tính, còn Messi tiếp tục cho thấy anh vẫn là nhân vật có thể xoay chuyển cả trận đấu.