Bale toàn diện hơn Ronaldo và sự thật đáng sợ về Messi 13/05/2026 14:17

(PLO)- Ngôi sao Casemiro vừa tạo nên cuộc tranh luận lớn trong giới bóng đá khi bất ngờ khẳng định Gareth Bale là cầu thủ toàn diện hơn Cristiano Ronaldo, dù chính anh vẫn thừa nhận siêu sao người Bồ Đào Nha thuộc đẳng cấp đặc biệt mà rất ít cầu thủ có thể chạm tới.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast của Rio Ferdinand, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United đã hồi tưởng quãng thời gian huy hoàng cùng Ronaldo và Bale tại Real Madrid. Bộ ba này từng góp công lớn giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thống trị châu Âu với hàng loạt danh hiệu La Liga và Champions League.

Theo Casemiro, Ronaldo là cỗ máy săn bàn hiếm có trong lịch sử bóng đá. Anh mô tả cựu đồng đội như một con người bị ám ảnh bởi việc ghi bàn và chiến thắng. Với Casemiro, tinh thần khát khao của Ronaldo là điều khiến anh khâm phục nhất. Tiền vệ người Brazil cho biết mỗi mùa giải Ronaldo gần như mặc định ghi ít nhất 15 bàn và luôn muốn nhiều hơn thế.

Tuy nhiên, khi nói về sự toàn diện, Casemiro lại đánh giá Bale cao hơn. Anh cho rằng ngôi sao người Xứ Wales sở hữu bộ kỹ năng gần như hoàn hảo khi vừa mạnh trong tấn công, hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, chơi đầu xuất sắc và có tốc độ cực kỳ đáng sợ. Casemiro nhấn mạnh Bale có thể làm tốt gần như mọi nhiệm vụ trên sân và là một cầu thủ “không thể tin nổi” trong thời kỳ đỉnh cao.

Casemiro và Ronaldo thời còn chung màu áo Real Madrid. Ảnh: EPA.

Bale từng gia nhập Real Madrid năm 2013 từ Tottenham Hotspur bằng bản hợp đồng kỷ lục thế giới lúc bấy giờ trị giá 85 triệu bảng. Trong 9 năm khoác áo Real Madrid, Bale ghi 106 bàn sau 258 trận, nổi bật nhất là cú đúp vào lưới Liverpool trong trận chung kết Champions League 2018.

Ngoài Ronaldo và Bale, Casemiro cũng dành nhiều lời đặc biệt cho Lionel Messi, đối thủ mà anh từng đối đầu nhiều lần ở các trận El Clasico với FC Barcelona.

Casemiro thừa nhận Messi là cầu thủ gần như không thể ngăn cản. Anh kể lại nỗi sợ hãi rằng bản thân thường hạn chế va chạm hay khiêu khích Messi vì chỉ cần tạo thêm động lực cho siêu sao Argentina, mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.

Messi luôn cho thấy mình thực sự đáng sợ với các đối thủ. Ảnh: EPA.

Tiền vệ Brazil nhớ mãi cảm giác bất lực khi chứng kiến Messi thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong vài phút. Casemiro kể lại một trận đấu giữa Barcelona và Sevilla khi Messi vào sân từ ghế dự bị lúc tỷ số vẫn là 0-0, rồi lập tức ghi hai bàn để mang chiến thắng về cho đội bóng xứ Catalunya.

Bên cạnh đó, Casemiro cũng nhắc đến Neymar trước thềm World Cup 2026. Anh tin rằng Neymar vẫn là cầu thủ có thể tạo ra khoảnh khắc thiên tài để thay đổi trận đấu cho tuyển Brazil, dù việc sử dụng anh cần được tính toán hợp lý bởi HLV Carlo Ancelotti.