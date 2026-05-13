Real Madrid chuẩn bị công bố HLV trưởng mới 13/05/2026 12:52

(PLO)- Jose Mourinho sắp được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Real Madrid, các cuộc đàm phán cuối cùng đang được tiến hành.

Real Madrid dường như sắp bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV trưởng tiếp theo, khi những chi tiết cuối cùng đang được hoàn tất. Jose Mourinho và Real đang trong "giai đoạn đàm phán cuối cùng" để chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu.

Theo truyền thông Anh, HLV Jose Mourinho của Benfica là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này và là người duy nhất đang đàm phán về việc dẫn dắt Real Madrid mùa tới. Alvaro Arbeloa đã tạm quyền làm HLV của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kể từ khi Xabi Alonso bị sa thải hồi tháng Giêng.

Bản báo cáo cho biết chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã cân nhắc việc đưa Mourinho trở lại chỉ hai ngày sau khi Alonso ra đi. Mặc dù thương vụ đang tiến triển, Mourinho đã đưa ra thông tin cập nhật rõ ràng về tương lai của mình vào đầu tuần này. Jose Mourinho nói: "Có một trận đấu với Estoril, và từ thứ Hai trở đi tôi sẽ có thể trả lời các câu hỏi về tương lai của tôi với tư cách là HLV và tương lai của Benfica”.

Đội bóng thành Madrid nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm Mourinho. ẢNH: MIRROR/GETTY

Real Madrid đã có một mùa giải tồi tệ, và điều đó càng trầm trọng hơn vào cuối tuần này với thất bại 0-2 trước Barcelona ở trận El Clasico, ​​qua đó giúp đối thủ của họ giành chức vô địch La Liga. Trước trận El Clasico, sự cố xô xát giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde đã khiến Valverde phải nhập viện.

Không có gì ngạc nhiên khi Valverde vắng mặt trong chuyến làm khách đến Camp Nou, cộng thêm việc Kylian Mbappe cũng gặp thêm chấn thương và không thể tham gia trận đấu. 24 giờ sau thất bại thảm hại của Real, Mourinho đã dẫn dắt Benfica hòa 2-2 với Braga.

Hiện tại, Benfica đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng giải vô địch Bồ Đào Nha, sau Sporting CP ở vị trí thứ hai và Porto dẫn đầu sau khi đã đăng quang chức vô địch. Điểm nhấn của mùa giải đối với Benfica chắc chắn là bàn thắng ở phút cuối cùng trong trận đấu tại Champions League với Real Madrid, giúp họ giành vé vào vòng play-off gặp lại chính Real.

Trận đấu vòng play-off giữa Real Madrid và Benfica đã bị bao trùm bởi tranh cãi sau một sự cố liên quan đến Gianluca Prestianni và Vinicius Jr. Prestianni đã bị liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cấm thi đấu sáu trận sau khi thừa nhận có hành vi lăng mạ đối với ngôi sao của Real.

Mourinho và Vinicius trong trận play-off Champions League đầy tranh cãi giữa Real và Benfica. ẢNH: MIRROR/GETTY

Án phạt cấm thi đấu của Prestianni đã được mở rộng trên toàn thế giới, điều này có nghĩa là anh ấy sẽ bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên của Argentina tại World Cup 2026 nếu được chọn vào đội tuyển.

HLV 63 tuổi Jose Mourinho nhiều khả năng đã được Perez chọn trong bối cảnh phòng thay đồ của Real Madrid đang hỗn loạn. Mùa giải 2025 - 2026 kết thúc mà Real không giành được danh hiệu nào sau những thất bại trước Barcelona và bị loại khỏi Champions League bởi Bayern Munich. Real cũng trắng tay trong mùa giải 2024 - 2025 nhưng đã có một giai đoạn rất thành công ở mùa giải trước đó, khi giành chức vô địch Champions League và La Liga.