Messi tuyên bố chấn động trước World Cup 13/05/2026 13:21

(PLO)- Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi 2026 FIFA World Cup khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, nhà vô địch Lionel Messi đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi thẳng thắn thừa nhận Argentina không phải ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Phát biểu trên kênh YouTube “Lo del Pollo”, siêu sao đang khoác áo Inter Miami CF cho rằng Argentina vẫn đủ sức cạnh tranh World Cup, nhưng nhiều đội tuyển khác đang sở hữu lực lượng và phong độ đáng gờm hơn rất nhiều. Theo Messi, hành trình bảo vệ ngôi vương thế giới lần này sẽ khốc liệt hơn kỳ World Cup tại Qatar cách đây bốn năm.

Dù đã bước sang tuổi 38, Messi vẫn giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của Argentina. Tại 2022 FIFA World Cup, anh từng đưa La Albiceleste lên đỉnh thế giới bằng màn trình diễn xuất sắc với 7 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo. Ở mùa giải Nhà nghề Mỹ (MLS) hiện tại, đội trưởng Argentina tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi ghi 9 bàn và có thêm 3 kiến tạo chỉ sau 11 trận đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, chính Messi hiểu rằng danh hiệu thế giới thứ hai liên tiếp không hề dễ chạm tới. Anh đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh của tuyển Pháp được xem là mối đe dọa lớn nhất với Argentina ở thời điểm hiện tại. Theo Messi, Pháp đang sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp cùng chiều sâu đội hình cực kỳ đáng sợ.

M10 thừa nhận có nhiều đội mạnh đủ sức vô địch Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Tây Ban Nha và Brazil cũng được Messi đánh giá rất cao. Dù Brazil trải qua quãng thời gian thiếu ổn định, đội bóng áo vàng xanh vẫn luôn là thế lực đáng gờm tại mọi giải đấu lớn nhờ chất lượng cầu thủ vượt trội.

Ngoài ba cái tên kể trên, Messi còn nhắc đến tuyển Germany, Anh và Bồ Đào Nha như những đối thủ đủ sức cản bước Argentina. Anh đặc biệt đánh giá cao Bồ Đào Nha khi đội tuyển này đang sở hữu thế hệ cầu thủ tài năng và giàu tính cạnh tranh.

Trong số đó, tuyển Anh đang nổi lên như ứng viên cực kỳ nguy hiểm dưới thời HLV Thomas Tuchel. “Tam sư” đã thắng toàn bộ các trận vòng loại và giữ sạch lưới tuyệt đối, trở thành đội tuyển châu Âu đầu tiên hoàn thành chiến dịch vòng loại với thành tích hoàn hảo như vậy.

Messi cùng đồng đội Argentina là đương kim vô địch thế giới. Ảnh: EPA.

Niềm tin của người hâm mộ Anh cũng tăng mạnh khi họ kỳ vọng đội tuyển sẽ chấm dứt cơn khát World Cup kéo dài từ năm 1966. Sau thời kỳ của Gareth Southgate, người kế nhiệm Tuchel được kỳ vọng sẽ đưa tuyển Anh bước lên tầm cao mới nhờ kinh nghiệm chinh phục danh hiệu cùng Chelsea, Paris Saint-Germain và Bayern Munich.

Dù vậy, Messi khẳng định Argentina sẽ chiến đấu tới cùng. Với anh, đội bóng xứ tango luôn bước vào mọi giải đấu bằng tinh thần quyết thắng, bất kể đối thủ phía trước đáng sợ ra sao.