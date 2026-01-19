Sắp xét xử bà 'trùm’ buôn lậu vàng trị giá 1.200 tỉ đồng 19/01/2026 11:25

(PLO)- Bà "trùm" đường dây buôn lậu vàng cùng các đồng phạm đã tiêu thụ hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng...

Dự kiến ngày 4-2 tới, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa gồm có: ông Nguyễn Xuân Lưu, Nguyễn Đăng Lâm, Phạm Công Lưu và bà Nguyễn Thị Thủy.

Các bị cáo trong vụ án

Trong vụ án này, có 8 người bị truy tố về tội buôn lậu, trong đó có bị can Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Trần Thành Hiếu (nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (lao động tự do)...

Có 3 người bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam).

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam. Các bị cáo đã tiêu thụ hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng mà không có giấy phép do NHNN cấp.

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỉ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.

Các bị cáo Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng đồng phạm với Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.

Trong đó bị cáo Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng; các bị cáo Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỉ đồng; bị cáo Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỉ đồng (các bị cáo đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi); bị cáo Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng, được hưởng lợi 24 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Nga đồng phạm với bị cáo Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỉ đồng, được hưởng lợi 3,5 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị cáo Trần Như My, Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo bị cáo Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc, bị cáo Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam. Từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.

Hậu quả, các bị cáo gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng gồm hơn 2,3 tỉ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỉ đồng thuế GTGT năm 2023 và hơn 1,5 đồng thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024.