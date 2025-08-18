Nguyên Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức giữ chức Bí thư phường Long Trường 18/08/2025 18:15

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Long Trường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, ông Kiều Ngọc Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Chiều 18-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ phường Long Trường, TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Phát triển hạ tầng làm nền tảng cho đô thị hiện đại

Phường Long Trường, TP.HCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng của phường Long Trường và Phú Hữu, có diện tích tự nhiên là 24,49km², dân số 73.669 người.

UBND phường Long Trường đang phối hợp các sở, ngành đẩy mạnh tiến độ thực hiện hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, giáo dục và đô thị nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy phường Long Trường phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai như: mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến khu công nghiệp Phú Hữu), đường Lã Xuân Oai, đường Liên Phường, đường Đỗ Xuân Hợp; xây dựng cầu Ông Nhiêu, cầu Tăng Long, cầu Ông Bồn; tuyến đường Liên cảng Phú Hữu – Cát Lái; mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Các dự án này nhằm mục tiêu giảm áp lực giao thông, kết nối các khu vực trọng điểm phía Đông TP.HCM, thúc đẩy phát triển cụm cảng Phú Hữu – Cát Lái và phục vụ phát triển dịch vụ logistics, thương mại, công nghiệp.

Song song đó, địa phương đang phối hợp xây dựng, nâng cấp nhiều trường học trên địa bàn như Tiểu học Long Trường, Phú Hữu, Mầm non Long Trường và THPT Long Trường... nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong khu vực dân số tăng nhanh. Công viên Phú Hữu giai đoạn 2 cũng đang được đẩy nhanh thi công để sớm đưa vào phục vụ người dân.

Ngoài ra, phường Long Trường phối hợp các cơ quan chức năng trong triển khai các dự án phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, góp phần đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân và an sinh đô thị.

Xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân

Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển đổi mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân và giữ vững an ninh trật tự trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Bà Hằng yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên địa phương phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” truyền thống sang “tư duy phục vụ” Nhân dân một cách tận tâm, hiệu quả.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm đến nơi đến chốn, làm để dân tin, dân ủng hộ”- bà Hằng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt trong quá trình phát triển đô thị. Phường cần phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân sự và các tổ chức chính trị xã hội để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để xảy ra điểm nóng, góp phần giữ vững môi trường ổn định, an toàn cho người dân.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Trường ra mắt tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Bà Hằng cũng yêu cầu phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, góp phần xây dựng phường Long Trường phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.