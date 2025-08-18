TP.HCM: Bà Nguyễn Thị Bé Hai làm Bí thư phường Linh Xuân 18/08/2025 11:20

(PLO- Ban Chấp hành Đảng bộ phường Linh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 người, bà Nguyễn Thị Bé Hai được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Sáng 18-8, Đảng bộ phường Linh Xuân, TP.HCM, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Linh Xuân gồm 31 người. Bà Nguyễn Thị Bé Hai được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; ông Phạm Đức Sơn chức Phó Bí thư thường trực và bà Nguyễn Thị Kim Cúc làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

Đoàn công tác Thành ủy TP.HCM tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Xây dựng đô thị thông minh, xanh và kết nối

Phường Linh Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Linh Xuân, Linh Trung và một phần phường Linh Tây (TP Thủ Đức cũ).

Về không gian phát triển, chính quyền phường chủ động phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường đại học trên địa bàn nhằm định hướng không gian đô thị gắn với hệ sinh thái tri thức – công nghệ.

Cùng với đó, phường phối hợp nghiên cứu tái cấu trúc Khu chế xuất Linh Trung 1 theo hướng công nghệ cao, công nghiệp tiên tiến, kết nối hệ thống logistic và cảng cạn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Bà Nguyễn Thị Bé Hai, Bí thư Đảng ủy phường Linh Xuân, phát biểu tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Định hướng trong năm tới, phường sẽ triển khai 50 công trình nâng cấp hẻm, mở rộng các tuyến đường nhỏ dưới 2m. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu di chuyển của sinh viên khu Đại học Quốc gia.

Tại các khu vực kết nối tuyến Metro số 1 như ga Đại học Quốc gia và ga Khu Công nghệ cao, phường định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD, với hệ số sử dụng đất tăng và quy hoạch các công trình thương mại, dịch vụ hỗn hợp...

Đẩy mạnh chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Linh Xuân đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Trần Văn Tuấn đề nghị phường Linh Xuân nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; khẩn trương ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Linh Xuân cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả ba khâu đột phá và năm công trình trọng điểm, đặc biệt là cải thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa dữ liệu phục vụ quản lý đô thị.

Cùng với đó, phường cần chủ động phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM, tái cấu trúc Khu chế xuất Linh Trung theo hướng công nghệ cao; kiện toàn bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực; phát triển hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Linh Xuân ra mắt tại đại hội. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông Tuấn nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng Đảng, cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.