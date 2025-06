Khen thưởng các lực lượng bắt giữ kẻ cướp ngân hàng và ngăn chuyển gần 6,7 tỉ đồng

Ngày 4-6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã tổ chức lễ trao giấy khen đột xuất của Giám đốc công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở hai vụ việc.

Cụ thể: Vụ thứ nhất, bắt giữ đối tượng cướp tài sản tại phòng giao dịch ngân hàng Eximbank tại Vũng Tàu; vụ thứ hai, nhân viên ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũng Tàu kịp thời cảnh báo, ngăn chặn một cụ ông chuyển gần 6,7 tỉ đồng do bị lừa đảo trên không gian mạng.

Ở vụ việc cướp tài sản phòng giao dịch ngân hàng Eximbank, Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân là đại úy Trương Quốc Toản và Thượng úy Vũ Mạnh Cường, Công an phường 11, TP Vũng Tàu; ông Lê Chính Thống (39 tuổi, Trưởng phòng giao dịch ngân hàng Eximbank chi nhánh phường 11, TP Vũng Tàu); ông Trần Kiên Cường (41 tuổi, bảo vệ ngân hàng Eximbank chi nhánh phường 11); ông Nguyễn Văn Thanh (49 tuổi, ngụ đường 30 Tháng 4, phường 11).

Như PLO đã thông tin, Dương Ngọc Duy (38 tuổi, ngụ đường 30 Tháng 4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, nghề nghiệp là tài xế một công ty vận tải) do nợ nần nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để có tiền trả nợ.

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 21-5, Duy chạy xe máy và đỗ xe phía trước chạy xe phòng giao dịch ngân hàng Eximbank tại phường 11. Sau đó, Duy áp sát bảo vệ phòng giao dịch là ông Cường và rút con dao từ trong túi ra. Ông Cường thấy Duy rút dao ra nên bỏ chạy vào trong ngân hàng. Duy thấy vậy nên xô ông Cường ngã vào cửa kính, làm một bên cửa kính ngân hàng bị vỡ.

Sau đó, Duy cầm theo dao vào trong, vứt túi xuống bàn giao dịch nơi nhân viên nữ đang ngồi rồi hô to “cho tiền ra đây”. Thấy vậy, nhân viên nữ bỏ chạy nên Duy bước lên ghế, nhảy vào khu giao dịch của ngân hàng (trong lúc này Duy làm rớt con dao tại quầy). Duy thấy có một rổ tiền mặt nên đã lấy rổ tiền trên bỏ vào túi xách.

Lúc này, ông Thống chạy từ trong ra ném đồ về phía Duy để cản trở nhưng Duy không bị thương tích gì. Duy tiếp tục chạy ra khỏi cửa thì bị ông Thống và ông Cường đạp ngã xe nên Duy không thể lấy xe để bỏ chạy.

Duy ôm theo túi đựng tiền vừa cướp được chạy bộ ra phía lề đường 30 Tháng 4 thì bị người dân, trong đó có ông Thanh lao xe máy vào Duy, thời điểm đó, cán bộ Công an phường 11 đi tuần tra kiểm soát qua kịp thời phối hợp khống chế, bắt giữ cùng toàn bộ số tiền Duy vừa cướp ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã khởi tố, bắt tạm giam Duy để điều tra về tội cướp tài sản.

Ở vụ việc lừa đảo tài sản sử dụng công nghệ cao và lợi dụng không gian mạng, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15-5, ông ĐT (71 tuổi, ngụ phường 9, TP Vũng Tàu) đến ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũng Tàu (đường 30 Tháng 4, phường 9) yêu cầu chuyển số tiền gần 6,7 tỉ đồng với lý do để mua nhà cho con.

Giao dịch viên Nguyễn Thị Thanh Tâm tiếp nhận thông tin của khách hàng và nhận thấy thái độ vội vã, lo lắng bất thường của ông T. Giao dịch viên nghi ngờ có dấu hiệu bất thường nên đã tiếp cận, kiên trì trò chuyện với ông T, đồng thời báo cáo ngay cho phó phòng kế toán về tình huống trên.

Qua tìm hiểu, biết ông T chuyển tiền nhưng không có hợp đồng đặt cọc hay giao dịch mua bán nhà đất và thái độ rất bất thường nên cán bộ ngân hàng đã khuyên ông T bình tĩnh, suy nghĩ kỹ lại và hẹn ngày 19-5 đến ngân hàng.

Ngày 19-5, ông T đến ngân hàng yêu cầu chuyển số tiền trên vào tài khoản chính tên mình mở tại ngân hàng MB và khẳng định bản thân hoàn toàn tỉnh táo, không bị ai lừa đảo nhưng giao dịch viên nhận thấy thái độ của ông T vẫn rất khác thường.

Lãnh đạo ngân hàng đã trực tiếp trò chuyện với ông T và nhận thấy có dấu hiệu bị thao túng tâm lý, bị lừa đảo nhưng vẫn kiên quyết muốn chuyển tiền. Thấy vậy, phía ngân hàng đã liên hệ với Công an phường 9 để xử lý vụ việc.

Nhận được tin báo, Chỉ huy Công an phường 9 đã cử lực lượng đến ngân hàng phối hợp gặp gỡ ông T, trao đổi, tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Từ đó, ông T đã dừng việc chuyển tiền. Ông T đến công an phường trình báo những thủ đoạn của đối tượng giả danh Viện KSND tối cao gọi và yêu cầu ông thao tác chuyển tiền. Công an phường đã phối hợp với ngân hàng Agribank phong tỏa tài khoản của ông T và trao đổi với gia đình để cảnh đề phòng hành vi chiếm đoạt của các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các Chi nhánh Ngân hàng với lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời đấu tranh, ngăn chặn đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy bắt đối tượng cướp giật ngân hàng, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Qua đó, thể hiện rõ nét hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trong thời gian tới, các cấp chính quyền và người dân tiếp tục hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở ngày càng hiệu quả, thực chất...

Trao đổi với các cơ quan báo chí sau đó, Đại tá Lương Đức Minh cũng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tăng cường các bài viết phản ánh về những thủ đoạn lừa đảo qua mạng mà các đối tượng sử dụng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách nhận biết, phòng tránh bị kẻ xấu gọi điện đe dọa, lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...