Công an điều tra vụ vận động viên bị yêu cầu nộp lại tiền công luyện tập 21/01/2026 17:11

(PLO)- Một số huấn luyện viên, vận động viên tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ.

Ngày 21-1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang điều tra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Vụ án được điều tra theo quyết định khởi tố của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và quyết định chuyển vụ án của Viện KSND Tối cao.

Trung tâm này thuộc Cục Thể dục thể thao, Bộ VH-TT&DL.

Cổng vào Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tại đây bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Công an TP Hà Nội đề nghị cá nhân bị yêu cầu nộp lại phần trăm tiền tập luyện thêm hoặc các khoản tiền khác trái quy định liên hệ Cơ quan An ninh điều tra để làm việc. Người dân có thể liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Tiến qua số điện thoại 0989.776.125.

Sau 30 ngày kể từ khi đăng thông báo, nếu không có cá nhân hay tổ chức nào liên hệ, Cơ quan An ninh điều tra sẽ giải quyết vụ việc theo quy định.