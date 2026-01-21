Công an cứu sống 1 phụ nữ nhảy sông tự tử 21/01/2026 12:20

Ngày 21-1, thông tin từ Công an xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng của đơn vị đã kịp thời phát hiện, cứu một phụ nữ nhảy sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, đêm 20-1, Công an xã Buôn Đôn triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, khi tuần tra đến khu vực cầu thủy điện Sêrêpôk ở buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn, công an phát hiện một phụ nữ nhảy xuống sông tự tử.

Trước tình huống cấp bách, Trung úy Nông Đức Minh và Đại úy Y Quy Ênuôl, đều là cán bộ Công an xã Buôn Đôn, lập tức sử dụng áo phao lao xuống nước cứu người.

Đồng thời, hai người dân ở địa phương là Trương Văn Huy và Phạm Văn Dũng cũng nhanh chóng mặc áo phao, xuống nước hỗ trợ công an cứu nạn nhân.

Dù thời tiết lạnh buốt, đoạn sông xảy ra vụ việc có nhiều đá ngầm, nước chảy xiết nhưng các chiến sĩ công an và người dân đã bất chấp nguy hiểm, cứu được người phụ nữ lên bờ.

Theo công an, người nhảy sông tự tử là chị H’H, thường trú tại buôn Jang Lành, xã Buôn Đôn. Người phụ nữ nói do mâu thuẫn gia đình nên có ý nghĩ tiêu cực, làm chuyện dại dột.

Sau khi cứu người, các chiến sĩ Công an xã Buôn Đôn đã động viên, ổn định tinh thần cho chị H’H. Khi chị H’H ổn định tư tưởng, công an đã liên hệ người nhà đến đón phụ nữ này về.