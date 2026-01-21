Bắt tạm giam nữ kế toán trưởng tham ô hơn 3,3 tỉ đồng 21/01/2026 10:53

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nữ kế toán trưởng tham ô tài sản hơn 3,3 tỉ đồng.

Ngày 21-1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Phượng (47 tuổi) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo cơ quan Công an, trong thời gian Phượng làm kế toán trưởng của Công ty TNHH VNHT và Công ty TNHH VNFTI (địa chỉ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) đã lợi dụng chức vụ thủ đoạn gian dối, tinh vi rồi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đọc quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh Phượng. Ảnh: Công an

Làm việc với cơ quan Công an Phượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, Cơ quan công an xác định Phượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỉ đồng của doanh nghiệp.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phượng, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định.