Giải cứu nạn nhân vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tại nhà nghỉ 29/09/2025 20:50

(PLO)- Một nạn nhân người nước ngoài đã bị khống chế, có dấu hiệu bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an xã Thăng An kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhà nghỉ N.H, xã Thăng An.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 24-9, Zhang Kai (29 tuổi) đến Casino Hoiana đánh bạc, sau đó vay 200.000 NDT (khoảng 740 triệu đồng) từ He Kai (46 tuổi).

Sau khi thua sạch số tiền, Zhang Kai bị nhóm của He Kai gồm Wang Jun (30 tuổi), Wang Shao Bo (40 tuổi) khống chế, đưa về nhà nghỉ N.H để canh giữ, buộc nạn nhân gọi điện về cho người thân ở Trung Quốc trả nợ mới được thả.

Quá trình giam giữ, Wang Jun chịu trách nhiệm mua đồ ăn, thức uống; Wang Shao Bo theo dõi, không để nạn nhân bỏ trốn.

Ba người liên quan đến vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: TN.

He Kai thường xuyên đến thúc ép Zhang Kai liên lạc với gia đình. Dù không bị hành hung nhưng Zhang Kai hoàn toàn bị tước đoạt quyền tự do.

Khoảng 19h ngày 25-9, qua kiểm tra hành chính, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện và giải cứu nạn nhân. Đồng thời bắt giữ Wang Shao Bo và Wang Jun ngay tại hiện trường. Sau đó, He Kai cũng bị truy bắt đưa về trụ sở để điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng các biện pháp tố tụng khẩn cấp đối với ba người trên để điều tra về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 169 Bộ luật Hình sự và tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.