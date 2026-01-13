Công an Lâm Đồng tìm bị hại vụ bán đất nhiều lần chiếm đoạt tiền tỉ 13/01/2026 13:37

(PLO)- Với chiêu trò rào mảnh đất đã bán, người đàn ông ở Lâm Đồng bán đất nhiều lần chiếm đoạt tiền tỉ.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quốc (64 tuổi, thường trú tại số 28 Đa Phú, phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

PC01 công bố lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Quốc.

Trước đó, PC01 nhận đơn tố giác tội phạm của người dân về việc vợ chồng Nguyễn Văn Quốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,1 tỉ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo tập trung xác minh làm rõ.

Mặc dù vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, tài liệu chứng cứ khó thu thập, nhưng với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm, lực lượng điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Quốc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Năm 1997, Nguyễn Văn Quốc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất số 255 và 256 (tờ bản đồ số 3) có địa chỉ tại An Sơn, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Đến năm 2005, Quốc chuyển nhượng cả hai thửa đất này cho ông PVT và giao đất cho ông T sử dụng. Tuy nhiên, sau đó Quốc tự ý rào lại một phần diện tích hơn 1.400m² thuộc thửa đất số 255 để sử dụng cá nhân. Đến năm 2022, Quốc tiếp tục bán phần đất đã rào này cho ông VVHM và ông VVHP, chiếm đoạt số tiền 2,1 tỉ đồng.

PC01 Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời, đề nghị các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại thông qua giao dịch với Nguyễn Văn Quốc liên quan đến thửa đất 255, 256, tờ bản đồ số 3, địa chỉ An Sơn - phường 4 – Đà Lạt (nay là phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục trình báo vụ việc đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để được giải quyết theo quy định.