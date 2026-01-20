Người đi đường giúp khiêng hàng trăm bộ bàn ghế trong cửa hàng nội thất ra ngoài để tránh cháy lan 20/01/2026 13:18

(PLO)- Đám cháy bùng phát tại kho của một công ty ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lo sợ cháy lan cửa hàng nội thất bên cạnh, nhân viên và nhiều người đi đường đã phụ khiêng bàn ghế, đồ dùng ra ngoài.

Ngày 20-1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa dập tắt đám cháy tại kho gạch men của một công ty trên địa bàn.

Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh: H.N

Lãnh đạo này cho biết, vụ hỏa hoạn làm cháy một số đồ dùng trong kho, không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 cùng ngày, một đám cháy bùng phát tại kho gạch men của Công ty TNHH Trường Hải trên đường Y Moal, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Do thời tiết hanh khô, đám cháy có nguy cơ bùng phát nên nhân viên siêu thị nội thất sát đám cháy đã khiêng đồ đạc ra ngoài. Thấy vậy, nhiều người đi đường đã dừng xe, lao đến phụ giúp, khiêng sạch hàng trăm bộ bàn ghế từ một cửa hàng nội thất ra ngoài để phòng ngừa hỏa hoạn.

Hàng trăm bộ bàn ghế, đồ dùng từ cửa hàng đồ nội thất được khiêng ra ngoài vì sợ cháy lan. Ảnh: H.N

Sau khi nhận tin báo vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, đã huy động năm xe chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện cứu hỏa.

Sau khoảng 15 phút có mặt, các chiến sĩ của Phòng PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã khống chế được đám cháy, không để cháy lan sang nhà dân và các cơ sở kinh doanh bên cạnh.