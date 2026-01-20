Công an Tây Ninh phát hiện 9 phương tiện bơm hơn 2.000 m³ cát không rõ nguồn gốc 20/01/2026 21:10

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 9 phương tiện đang bơm hơn 2.000 m³ cát san lấp để điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản.

Ngày 20-1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ 9 phương tiện chứa hơn 2.000 m³ cát san lấp cùng nhiều phương tiện liên quan để điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản.

Hiện trường nơi các phương tiện bơm cát san lấp trái phép bị phát hiện. Ảnh: CATN

Theo đó, ngày 19-1-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Bến Lức tiến hành kiểm tra một số khu vực tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Bến Lức.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 sà lan và 4 tàu thủy đang thực hiện bơm cát trực tiếp từ phương tiện lên các công trình xây dựng để tiêu thụ. Tổng khối lượng cát được xác định ban đầu hơn 2.000 m³.

Các phương tiện chứa số lượng lớn cát không rõ nguồn gốc bị Công an phát hiện. Ảnh: CATN

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc số cát nói trên. Bước đầu, cơ quan Công an nhận định các đối tượng có dấu hiệu vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, quá trình xác minh còn cho thấy dấu hiệu mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc khoáng sản.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ toàn bộ số cát, các phương tiện cùng tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.