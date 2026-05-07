Bắt giữ nghi phạm ném bom xăng, dùng dao tấn công khiến 2 người bị thương 07/05/2026 16:19

(PLO)- Nghi phạm cầm dao và bom xăng tự chế lao vào con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM tấn công khiến hai người dân bị thương, sau đó bị công an bắt giữ.

Ngày 7-5, Công an phường Gia Định phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Hải Trung (36 tuổi, sống lang thang) để điều tra hành vi dùng bom xăng tự chế và dao tấn công người khác gây thương tích.

Hai nạn nhân trong vụ việc là ông TVN (57 tuổi) và bà NTL (45 tuổi, cùng ngụ phường Gia Định).

Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, tối 4-5, người dân trong con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định nghe nhiều tiếng la hét thất thanh nên chạy ra kiểm tra thì thấy một người đàn ông rời khỏi hiện trường.

Khi vào bên trong hẻm, người dân phát hiện ông N bị thương nghi do vật sắc nhọn gây ra. Bà L cũng bị bỏng ở chân. Hai nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một con dao cùng nhiều vật dụng liên quan.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy Nguyễn Hải Trung cầm hung khí và chai thủy tinh chứa xăng chạy vào con hẻm. Tại đây, nghi phạm châm lửa rồi ném chai xăng về phía bà L, sau đó dùng dao tấn công ông N trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khoảng một giờ sau khi gây án, Nguyễn Hải Trung bị lực lượng công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.