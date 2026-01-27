Cục CSGT giải thích vụ tài xế bị phạt 23 triệu đồng vì để bùn che mờ biển số 27/01/2026 16:15

(PLO)- Đối với những trường hợp bùn đất bám lâu ngày che mờ biển số, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Chiều 27-1, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về nam tài xế điều khiển ô tô con có biển số không rõ chữ và số đã đến Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để làm việc và chấp hành nộp phạt.

Chiếc xe của anh H bị bùn đất che mờ biển số.

Trước đó, gần trưa 26-1, anh Nguyễn Văn H (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30M-246.xx lưu thông trên Quốc lộ 32. Khi đến khu vực vườn hoa Đan Phượng, phương tiện bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ô tô anh H điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số.

Sau đó, anh H cho rằng hành vi vi phạm này chỉ bị xử phạt 900.000 đồng nên yêu cầu tổ CSGT lập biên bản đúng lỗi và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Đến sáng 27-1, anh H đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 để làm việc. Anh cho biết trước đó 4 ngày đã điều khiển ô tô đi tỉnh Thanh Hóa. Do thời tiết mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau.

Cán bộ CSGT làm việc với anh H. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, anh H trình bày: “Khi về đến Hà Nội, tôi biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp. Tuy nhiên, do bận công việc nên tôi chưa kịp đi rửa xe”.

Tại thời điểm được tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, anh chưa tìm hiểu kỹ các quy định nên có suy nghĩ chưa đúng. Sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận thức được hành vi vi phạm và sự cần thiết phải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt anh Nguyễn Văn H về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số. Với lỗi này, anh H bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ không lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời. Tuy nhiên, với những trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày che mờ biển số, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.