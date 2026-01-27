Công an thông tin vụ cụ bà 90 tuổi bị người giúp việc bạo hành 27/01/2026 09:20

(PLO)- Gia đình cụ bà 90 tuổi cho biết trả lương mỗi tháng 11 triệu đồng và có lương tháng 13 cho người giúp việc, nhưng sau đó phát hiện cụ bị người này bạo hành.

Sáng 27-1, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Hai Bà Trưng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc người giúp việc bị tố bạo hành cụ bà 90 tuổi.

Trước đó, ngày 12-1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh Nguyễn C về việc mẹ anh là bà N bị đột quỵ nên thuê người chăm sóc tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Người thân cụ bà 90 tuổi tố người giúp việc bạo hành. Ảnh cắt từ video clip.

Ngày 10-1, anh C qua thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán sưng đỏ. Kiểm tra camera gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N, nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phân công thụ lý giải quyết vụ việc theo quy định, tiến hành làm việc với những người liên quan đồng thời đưa bà N đi giám định thương tích.

"Gia đình tôi thuê người giúp việc về chăm sóc cho mẹ với mức lương 11 triệu đồng/tháng, thống nhất có tháng lương thứ 13 và nghỉ 10 ngày tết. Ngoài ra, gia đình còn cho thêm tiền nhiều lần, chỉ mong cụ được chăm sóc tử tế. Nhưng sự thật phũ phàng, người giúp việc này đã bạo hành một cụ già không còn khả năng tự vệ hay phản kháng.

Chúng tôi có video và tin nhắn làm bằng chứng rõ ràng. Đây không phải hiểu lầm hay mâu thuẫn cá nhân, mà là hành vi xâm hại nghiêm trọng đến thân thể và nhân phẩm người cao tuổi", anh C và người thân chia sẻ.