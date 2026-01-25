Thủ đoạn dùng AI ghép ảnh với lãnh đạo cấp cao để lừa 'chạy án' 25/01/2026 17:20

(PLO)- Nguyễn Thụy Saly trú TP.HCM tự giới thiệu làm việc ở Trung ương, sau đó dùng AI ghép ảnh bản thân với lãnh đạo cấp cao và các hội nghị lớn để lừa đảo.

Ngày 25-1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đang tìm các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thụy Saly (38 tuổi, trú chung cư Hà Đô, phường Thới An, TP.HCM) cầm đầu.

Bị can Nguyễn Thụy Saly.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Saly, Trương Chí Thành, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Thanh Danh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Thành (40 tuổi), trú khu phố Tân Xuân, phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai); Thùy Dung (36 tuổi), trú xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai; Thanh Danh (43 tuổi), trú phường Gò Vấp, TP.HCM.

Trước đó, cuối tháng 12-2025, Cục Cảnh sát hình sự nhận được đơn trình báo của anh NVĐ (44 tuổi, chồng của bị can LTQ), trú tại phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 4 tỉ đồng. Bị can Q là một trong 27 bị can trong vụ án "chứa mại dâm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Hoàng Thành Nha Trang và Công ty Quốc tế.

Bị can Trần Thanh Danh.

Thông qua mối quan hệ quen biết, anh Đ được Thành cùng Thùy Dung giới thiệu gặp Saly và Danh. Trong những lần gặp nói chuyện, anh Đ tin tưởng chuyển khoản 4 tỉ đồng cho Saly và nhóm trên để nhờ được người lãnh đạo cấp cao “chạy án” cho vợ là L.T.Q.

Nhận được 4 tỉ đồng nhóm Saly tiêu xài cá nhân, không thực hiện lời hứa "cho bị can Q tại ngoại".

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra phát hiện thủ đoạn của nhóm này tự nhận mình có quan hệ với những người có tầm ảnh hưởng; dùng hình ảnh sử dụng công nghệ AI để ghép, chụp cùng lãnh đạo cao cấp…để đánh bóng tên tuổi, tạo niềm tin từ đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của các bị hại khi nhận “chạy án” cho người thân.

Ngày 23-12-2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm do Thụy Saly cầm đầu.

Bị Can Dung.

Saly không có nghề nghiệp ổn định, làm nghề tự do và hay khoe khoang có nhiều tiền, ở nhà to, có resort… Thụy Saly mạo danh giới thiệu làm ở Văn phòng Chính phủ, cháu họ của lãnh đạo cấp cao.

Trên facebook của đối tượng này khoe chụp ảnh với các lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp lớn… để các bị hại như anh Đ tin tưởng và chuyển tiền. Thực chất Saly dùng AI ghép ảnh bản thân với lãnh đạo cấp cao để "phông bạt" nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, đường dây nêu trên còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua nhiều hình thức khác như: xin Visa du lịch châu Âu; mua nhà ở xã hội; xin cấp “sổ đỏ”; cấp phép xây dựng…

Bị can Trương Chí Thành.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không cá nhân nào có quyền can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải quyết vụ án hình sự. Khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các hành vi hứa hẹn “xin tại ngoại”, “xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", "xin trắng án"...; đây đều là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác, đồng thời đề nghị ai đã bị các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trình báo đến Cục Cảnh sát hình sự (địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội).