Vụ nhặt được bao tải 1 tỉ đồng trên cao tốc: Người trong cuộc lên tiếng 24/01/2026 12:13

(PLO)- Liên quan câu chuyện nhặt được bao tải đựng 1 tỉ đồng trên cao tốc và trả lại người mất, người phụ nữ làm rơi tiền đã chính thức xác nhận sự việc.

Chiều 23 và sáng 24-1, mạng xã hội xôn xao bình luận về câu chuyện “ba chàng trai nhặt được bao tải đựng 1 tỉ đồng, tìm người đánh rơi trả lại”.

Bên cạnh những lời khen ngợi hành động không tham của rơi, nhiều người nghi ngờ câu chuyện là dàn dựng. Chị Dương Thúy Vân (ngụ Mê Linh, Hà Nội), người đăng bài tìm tiền trên mạng xã hội, cho biết chị phải nhờ ban quản trị các hội nhóm gỡ bài vì không chịu nổi áp lực từ những bình luận tiêu cực.

Hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội anh Huấn nhặt được bao tải trên đường.

Theo thông tin trong giấy nhận lại tiền, ngày 23-1, chị Vân đi xe bán tải biển kiểm soát 29C-998.xx hướng từ nút giao trạm thu phí Liêm Tuyền về Hà Nội.

Trên đường di chuyển, chị đánh rơi một bao tải đựng 1 tỉ đồng gồm 20 bó tiền mệnh giá 50.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Huấn (xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Giang) là người nhặt được. Sau đó, chị Vân đã liên hệ với anh Huấn để nhận lại tài sản.

Trong bao tải đựng 1 tỷ đồng.

Sáng 24-1, chị Vân xác nhận: “Câu chuyện tôi mất tiền và được người nhặt trả lại là có thật, không phải dàn dựng. Tiền rơi từ thùng sau xe bán tải chứ không phải trên xe khách như một số thông tin đăng tải”.

Chị Thuý Vân nhận lại số tiền đánh rơi.

Chị Vân cho biết chị làm việc cho công ty kinh doanh ô tô. Số tiền trên là tiền của công ty vừa rút về. “Chúng tôi đi xe bán tải, khi đưa bao tải tiền lên sau xe thì không để ý vì có nhiều đồ. Tôi đặt bao tải nằm ngang, có dùng dây cột chặt nhưng khi xe lên dốc tại nút giao Liêm Tuyền thì bị tụt nắp bửng cốp, bao tiền rơi xuống đường”, chị Vân kể.

Phát hiện sự việc, do đang trên cao tốc nên chị không thể dừng ngay mà phải tấp vào làn khẩn cấp để kiểm tra. Chị Vân vẫy xe hỏi thăm thì được một tài xế xe tải cho biết “người đi xe màu đen vừa nhặt được”.

Chị Thuý Vân ký vào giấy nhận tiền.

“Tôi hoảng quá nên đăng lên diễn đàn giao thông để mong xin lại tiền. Tuy nhiên nhiều người không tin, chỉ trích khiến tôi áp lực phải nhờ xóa bài. Sau đó chúng tôi quay lại trạm thu phí nhờ trích xuất camera để tìm biển số xe nhặt được tiền. May mắn là người nhặt cũng đọc được thông tin trên mạng nên đã liên hệ trả lại”, chị Vân chia sẻ.

Được biết, trưa 23-1, anh Huấn cùng anh Đồng Văn Cường và một người bạn đi ăn tất niên ở Ninh Bình, trên đường về Bắc Giang thì nhặt được bao tải tiền.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng thôn Bằng Ngũi (xã Tiên Lục), xác nhận gia đình anh Huấn ở địa phương và việc trao trả lại 1 tỉ đồng có người dân chứng kiến