An ninh trật tự

Bắt giữ nhiều người vì quấy rối cô gái, đánh nam thanh niên khi đi 'bão'

(PLO)- Công an đã vào cuộc vụ, bắt giữ nhóm quấy rối cô gái và đánh bạn trai ở hầm Kim Liên đi "bão" mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-1, Công an phường Bạch Mai (Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ năm người trong vụ xô xát khi “đi bão” đêm 23 rạng sáng 24 tại khu vực hầm chui Kim Liên (TP Hà Nội).

quay-roi-co-gai.jpg
Khu vực xảy ra vụ việc phản ánh nhóm quấy rối cô gái và đánh một nam thanh niên. Ảnh cắt từ video clip.

Các nghi can này đang bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, đêm 23 và rạng sáng 24-1, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Hàn Quốc sau loạt sút penalty, nhiều người ra đường đi “bão” mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Thời điểm trên tại khu vực hầm chui Kim Liên (địa bàn phường Bạch Mai và giáp ranh các địa bàn phường Kim Liên, Hà Nội) có rất đông người dân reo hò thì một cô gái tố bị nhóm thanh niên quấy rối.

Khi bạn trai của cô gái phản ứng với nhóm thanh niên nêu trên thì bị nhóm này tấn công, gây thương tích. Vụ việc thanh niên bị tấn công nhiều người phẫn nộ và một số người ghi lại video, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Hiện công an đang phân loại từng đối tượng, mức độ, hành vi của các nghi phạm để xử lý theo quy định.

ĐẮC LAM
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#quấy rối cô gái #khi đi bão #đánh nam thanh niên #mừng chiến thắng U23 Việt Nam #công an vào cuộc điều tra #hầm chui Kim Liên #Hà Nội #PLO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm