Bắt giữ nhiều người vì quấy rối cô gái, đánh nam thanh niên khi đi 'bão' 25/01/2026 15:02

(PLO)- Công an đã vào cuộc vụ, bắt giữ nhóm quấy rối cô gái và đánh bạn trai ở hầm Kim Liên đi "bão" mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Ngày 25-1, Công an phường Bạch Mai (Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ năm người trong vụ xô xát khi “đi bão” đêm 23 rạng sáng 24 tại khu vực hầm chui Kim Liên (TP Hà Nội).

Khu vực xảy ra vụ việc phản ánh nhóm quấy rối cô gái và đánh một nam thanh niên. Ảnh cắt từ video clip.

Các nghi can này đang bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, đêm 23 và rạng sáng 24-1, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Hàn Quốc sau loạt sút penalty, nhiều người ra đường đi “bão” mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Thời điểm trên tại khu vực hầm chui Kim Liên (địa bàn phường Bạch Mai và giáp ranh các địa bàn phường Kim Liên, Hà Nội) có rất đông người dân reo hò thì một cô gái tố bị nhóm thanh niên quấy rối.

Khi bạn trai của cô gái phản ứng với nhóm thanh niên nêu trên thì bị nhóm này tấn công, gây thương tích. Vụ việc thanh niên bị tấn công nhiều người phẫn nộ và một số người ghi lại video, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Hiện công an đang phân loại từng đối tượng, mức độ, hành vi của các nghi phạm để xử lý theo quy định.