Vụ quấy rối cô gái khi đi 'bão' ở hầm Kim Liên: Tạm giữ hình sự 5 người 26/01/2026 16:40

(PLO)- Trong vụ gây rối tại hầm Kim Liên, Hà Nội khi đi "bão" mừng chiến thắng của U23 Việt Nam, có 8 thanh thiếu niên liên quan, 5 người đã bị tạm giữ hình sự.

Hôm nay (26-1), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, đối với các thiếu niên liên quan nhưng 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Khu vực hầm Kim Liên - nơi xảy ra vụ việc.

Như đã đưa tin, đêm 23 rạng sáng 24-1, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trước đội tuyển U23 Hàn Quốc sau loạt sút penalty, nhiều người ra đường đi “bão” mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

Thời điểm trên, khu vực hầm chui Kim Liên (Hà Nội) có rất đông người, một cô gái bị một nhóm thanh niên quấy rối.

Khi bạn trai của cô phản ứng với nhóm thanh niên nêu trên thì bị nhóm này tấn công, gây thương tích. Vụ việc nhiều người phẫn nộ và một số người ghi lại video, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Theo Công an TP Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

Đến ngày 25-1, Công an TP Hà Nội đã xác minh, làm rõ 8 đối tượng trong vụ việc, các đối tượng trên đều là thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 24-, nhóm của NĐV (SN 2009; trú tại Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau đi “bão”. Khi đi đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm của V bàn nhau khi thấy các cô gái trẻ đi qua thì sẽ giả vờ xô đẩy tạo cơ hội cho những người trong nhóm lao vào sàm sỡ.

Công an đã làm rõ có 8 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc và đã tạm giữ hình sự 5 người.

Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, V chặn xe máy do anh Q điều khiển chở theo chị C, nhóm của V lao vào “sàm sỡ” chị C. Sau đó, nhóm của V bỏ đi thì gặp anh K đang đi bộ trong hầm, V dùng tay vỗ vào gáy anh K dẫn đến cãi nhau. Lúc này nhóm của V lao đến đánh anh K. Khi được người dân xung quanh can ngăn nhóm V mới bỏ đi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.