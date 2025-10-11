Thanh niên 2 lần trộm vòng vàng trị giá hơn 200 triệu đồng của mẹ bạn 11/10/2025 15:53

(PLO)- Khi đến nhà bạn chơi, thanh niên ở Cần Thơ đã hai lần lấy trộm vòng vàng của mẹ bạn tổng giá trị hơn 200 triệu đồng

Ngày 11-10, Công an TP Cần Thơ cho biết lực lượng Công an phường Cái Răng vừa xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Trước đó sáng 10-10 công an nhận được tin báo của bà TXH (44 tuổi, ngụ Khu dân cư Công trình 8, phường Cái Răng) bị mất trộm nhiều tài sản tổng giá trị tài sản hơn 200 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cái Răng nhanh chóng tiến hành xác minh, làm việc với đối tượng nghi vấn là THP (18 tuổi, bạn của con chị H.)

Nghi phạm THP đã trộm vòng vàng của mẹ bạn khi đến chơi nhà rồi đem bán.

Số vàng mà thanh niên đã trộm.

Qua đấu tranh, P. khai nhận đã hai lần lén trộm vòng vàng tại nhà chị H khi đến chơi. Lần thứ nhất vào ngày 26-9, P lấy trộm một lắc, một đôi bông tai và một chiếc vòng, sau đó mang bán cho hai tiệm vàng khác nhau, thu được tổng cộng 85 triệu đồng.

Lần thứ hai vào ngày 9-10, P. tiếp tục trộm một đôi bông tai, một chiếc vòng và 2 triệu đồng, sau đó bán vòng được 36 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Cái Răng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cẩn thận, đặc biệt trong thời điểm cuối năm, tội phạm trộm cắp có xu hướng gia tăng.