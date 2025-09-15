Bắt giữ nghi phạm trộm số lượng lớn vàng của 1 võ sĩ nổi tiếng 15/09/2025 16:58

(PLO)- Sau khi trộm được số vàng trong ô tô của 1 võ sĩ nổi tiếng từng nhiều lần vô địch Kickboxing, Võ Minh Nghiệp đã mang bán một phần.

Ngày 15-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Võ Minh Nghiệp (41 tuổi) để điều tra vì liên quan đến vụ trộm vàng lớn trong ô tô của một người dân thuộc phường Phú Lợi (TP.HCM).

Bị hại chỉ chỗ bị mất số lượng lớn vàng. Ảnh: LA

Bước đầu, Nghiệp đã khai nhận có lấy trộm vàng và đã bán một lắc vàng được khoảng vài trăm triệu đồng.

Hiện tại cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ án xem có đồng phạm hay không. Đồng thời thu hồi số vàng mà người này đã trộm.

Trước đó, ông HVD (37 tuổi) trình báo lực lượng công an về việc bị mất số lượng vàng gồm lắc tay, dây chuyền, điện thoại để trên ô tô.

Cụ thể, khuya ngày 6-9 ông D đậu xe ô tô bán tải trước cửa nhà trên đường Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi).

Thời điểm này do mệt nên ông D đã ngủ trên xe. Số vàng được ông D để trong hộc xe bên phải.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông D phát hiện toàn bộ số vàng đã bị mất và trình báo công an.

Theo hình ảnh camera ghi lại , khuya ngày 6-9 phát hiện một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ rồi tiếp cận chiếc xe ô tô nói trên.

Được biết, ông D là một võ sĩ nổi tiếng với bảy năm liên tiếp là nhà vô địch Kickboxing Việt Nam.