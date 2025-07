Trộm 592 chỉ vàng từ 7 năm trước, nay bị phạt 14 năm tù 30/07/2025 20:39

Ngày 30-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Trung Thành 14 năm tù, Nguyễn Văn Lâm 15 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Lâm (45 tuổi, quê xã Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang thụ án tù ở nước Lào nên HĐXX sơ thẩm quyết định xét xử vắng mặt bị cáo này.

Bị cáo Nguyễn Văn Lâm tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, trước đây Thành (47 tuổi, trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lâm đi xuất khẩu lao động quen nhau tại Malaysia. Sau khi về nước, “đôi bạn cùng tiến này” rủ nhau đi trộm vàng tại các tiệm vàng bạc đá quý.

Từ tháng 6-2017 đến tháng 8-2018, Thành, Lâm đã cùng nhau thực hiện bốn vụ đột nhập tiệm vàng bạc ở Nghệ An trộm vàng 9999 và tiền. Trộm được vàng, Lâm và Thành lên xe máy tẩu thoát, ra Thanh Hóa, Ninh Bình bán lấy tiền ăn chơi.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tài sản mà bị cáo Lâm, Thành trộm của bị hại là 592 chỉ vàng (giá trị vàng thời điểm bị chiếm đoạt là hơn 2,1 tỉ đồng) và 82 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi trộm được số tài sản trên, Lâm và Thành cùng sang Lào tiếp tục trộm vàng và các tài sản nên đã bị bắt ở Lào vào ngày 26-9-2018. Lâm và Thành mỗi bị cáo lãnh 5 năm tù ở Lào.

Đầu năm 2025, Thành chấp hành xong toàn bộ hình phạt nên được trả tự do. Ngày 10-1, Thành từ Lào về Việt Nam xin đầu thú. Còn Lâm do chưa chấp hành xong phần dân sự, phạt tiền ở Lào nên chưa được trả tự do.

Tại phiên tòa, bị cáo Thành thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi HĐXX cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ vài trò của từng bị cáo và đã tuyên án như trên. Hai bị cáo Lâm và Thành cũng phải bồi thường trả lại số vàng và tiền đã trộm của các bị hại.