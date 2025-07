Bắt người đàn ông cạy tủ trộm vàng để trả nợ 22/07/2025 19:27

Chiều 22-7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Cát Ngạn (Nghệ An) đã bắt giữ Ngô Ngọc Cường (40 tuổi, trú xã Cát Ngạn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị TTC (49 tuổi, trú xã Cát Ngạn) trình báo với công an: Ngày 15-7, chị bị kẻ trộm lẻn vào nhà chạy tủ lấy mất một dây chuyền, 2 nhẫn vàng và một số tiền mặt.

Công an xã Cát Ngạn bắt giữ Ngô Ngọc Cường. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Cát Ngạn vào cuộc điều tra, triệu tập Cường đến làm việc. Ban đầu, Cường quanh co chối tội, nghĩ ra hàng loạt lịch trình giả để chứng minh mình vô tội. Tuy nhiên, với các chứng cứ không thể chối cãi, Cường đã phải thừa nhận và khai nhận toàn bộ hành vi.

Cường khai nhận ham mê cờ bạc, cá độ trên không gian mạng và vay nợ để thỏa mãn. Với số tiền nợ ngày càng nhiều, Cường đã đi trộm để bán vàng trả nợ, tiêu xài.