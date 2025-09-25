Bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới 25/09/2025 10:53

Bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông.

Trưa 25-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 9 (bão Ragasa) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở Khoảng 21.5 độ Vĩ Bắc; 108.4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50 - 61km/h), giật cấp 9. Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20km/h, đi vào đất liền Quảng Ninh.

Quá trình đổ bộ, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 9, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2m. Một số tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ đã có mưa.

Trên biển – Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2,0–3,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm chịu tác động mạnh của gió và sóng lớn.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8–9. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6–7.

Dự báo từ sáng nay đến hết đêm 26-9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Nguy cơ ngập úng đô thị.

Từ nay đến 27-9, trên các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã: Đỉnh lũ BĐ1–BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ.