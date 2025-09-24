Bão số 9 đang suy yếu nhanh, cảnh báo dông lốc, gió giật 24/09/2025 21:20

(PLO)- Ngày 24-9, bão số 9 đã giảm liền bốn cấp, từ cấp 15-16 xuống còn cấp 12. Dự báo khi đổ bộ, bão chỉ còn cấp 8-9.

Tối 24-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ, cường độ bão số 9 (bão Ragasa) đã giảm còn cấp 12, giật cấp 15. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,6°N; 111,4°E, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía đông.

Như vậy, chỉ trong vòng 12 tiếng hôm nay, bão số 9 đã giảm liền bốn cấp, từ cấp 15-16 xuống còn cấp 12.

Dự báo trong đêm nay, bão số 9 sẽ đi xuống vịnh Bắc Bộ. Khoảng 7 giờ sáng mai, bão còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía đông. Lúc này, cường độ bão số 9 tiếp tục suy yếu, chỉ còn cấp 8-9, giật cấp 11. Quá trình đổ bộ đất liền, bão suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão số 9 và bão Bualoi.

Dù bão số 9 liên tục giảm cấp nhưng do hoàn lưu bão rộng, người dân tuyệt đối không được chủ quan, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh, mưa lớn cả trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

Dự báo do ảnh hưởng của bão số 9, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11–12, giật cấp 15. Sóng biển cao 6,0–8,0m. Biển động dữ dội.

Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6–8, sóng biển cao 2–4m; vùng gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12, sóng cao 3–4m. Biển động rất mạnh. Ven biển Quảng Ninh nước dâng cao 0,3–0,5m. Tàu thuyền neo đậu ven bờ, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió, sóng lớn và nước dâng.

Từ gần sáng 25-9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9–10. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ đêm 24-9 đến hết đêm 26-9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi trên 450mm. Nguy cơ ngập úng đô thị.

Từ 25-9 đến 27-9, lũ xuất hiện trên các sông Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Trong đó, tại Sông Thao và sông nhỏ đỉnh lũ báo động (BĐ) 2–BĐ3. Sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã: Đỉnh lũ BĐ1–BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ ngập úng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi.

Để chủ động ứng phó với bão số 9, từ sớm, Thủ tướng Chính phủ đã có hai công điện số 171 ngày 23-9 và công điện số 170 ngày 22-9 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện phòng, chống bão số 9 với tinh thần quyết liệt từ sớm, từ xa, không lơ là, chủ quan, tránh những thiệt hại đáng tiếc.

Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên... đã ra lệnh cấm biển, đồng thời hoàn tất các phương án phòng chống bão số 9.