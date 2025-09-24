3 ngày tới bão Bualoi sẽ vào Biển Đông 24/09/2025 10:36

(PLO)- Dự báo khoảng đêm 26-9, cơn bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Sáng 24-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia phát bản tin đầu tiên cảnh báo về cơn bão Bualoi.

Trung tâm cho biết đêm 23-9, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế Bualoi.

Hồi 7 giờ sáng nay, tâm bão ở khoảng 9,8°N – 132,4°E. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhiều khả năng bão Bualoi vẫn tiếp tục mạnh lên. Thời điểm bão vào Biển Đông có thể đạt cường độ cấp 11, giật cấp 14. Sau khi vào Biển Đông, cơn bão Bualoi tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h, còn khả năng mạnh thêm.

Dự báo hướng di chuyển của cơn bão Bualoi.

Dự báo từ tối và đêm 26-9, vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.

Vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 14, sóng biển cao 5–7m, biển động dữ dội. Nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Chiều qua, khi nhận định về bão Bualoi, cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất. Lý do giai đoạn này theo quy luật khí hậu bão sẽ di chuyển vào miền Trung. Tuy nhiên, khả năng mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.