Giá xăng giảm còn dưới 20.000 đồng/lít 25/09/2025 14:41

(PLO)- Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng giảm hàng loạt, trong đó, xăng E5 giảm còn 19.618 đồng/lít, xăng A95 còn 20.165 đồng/lít.

Chiều 25-9, Bộ Công Thương phát đi thông tin báo chí thông tin về kỳ điều hành giá xăng dầu theo quy định. Bộ này cho biết, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm nhiều mặt hàng.

Cụ thể, xăng E5 còn 19.618 đồng/lít, giảm 368 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng A95 hơn 500 đồng/lít. Xăng A95 còn 20.165 đồng/lít, giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu điêzen giảm còn 18.658 đồng/lít, giảm 47 đồng/lít;

Riêng mặt hàng dầu hỏa tăng lên 18.628 đồng/lít, tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành và dầu mazut tăng lên 15.209 đồng/kg, tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Bộ Công Thương cho biết, việc điều hành giá như trên là dựa vào diễn biến giá xăng dầu thế giới tuần qua và biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành. Do vậy liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu như trên nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Đồng thời tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 và xăng khoáng A95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.