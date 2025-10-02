Ông Phan Đình Trạc: Nghệ An cần giải quyết các điểm nghẽn, nghiên cứu xây dựng các trung tâm cụm xã 02/10/2025 14:23

(PLO)- Ông Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo, gợi mở tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX: "Giải quyết các điểm nghẽn, nghiên cứu xây dựng các trung tâm cụm xã...".

Sáng 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự có ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội; ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và hơn 500 đại biểu chính thức.

Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, ông Phan Đình Trạc ghi nhận sự chuẩn bị công phu, khoa học của Đảng bộ Nghệ An. Các văn kiện và phương án nhân sự được xây dựng bám sát định hướng của Trung ương, thể hiện tinh thần cầu thị, gắn với thực tiễn địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 8,3%, GRDP năm 2025 ước gần 250 nghìn tỷ đồng, đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thu ngân sách ước đạt 26 nghìn tỷ đồng; thu hút FDI hơn 4,8 tỷ USD, gấp 4,5 lần giai đoạn trước 2020. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD, tăng gần ba lần so với năm 2020. Kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm gần 80% GRDP. Văn hóa - xã hội đạt nhiều tiến bộ, giáo dục tiếp tục dẫn đầu cả nước, hệ thống y tế phát triển nhanh, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh vững chắc, đối ngoại được mở rộng, quan hệ đặc biệt với các tỉnh của Lào được củng cố.

Bên cạnh thành tựu, ông Phan Đình Trạc chỉ rõ những hạn chế: GRDP bình quân đầu người còn thấp, doanh nghiệp quy mô nhỏ, chưa nhiều dự án động lực, giảm nghèo chưa bền vững, một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn bất cập.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại Đại hội.

Ông Phan Đình Trạc đề nghị Đại hội phân tích kỹ nguyên nhân, thống nhất giải pháp đột phá để đến năm 2030 Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ; tầm nhìn đến 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại. Ông gợi mở, cần phải thống nhất nhận thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, mạnh dạn bước ra khỏi quán tính phát triển cũ, tạo sức bật mới cho Nghệ An. Và yếu tố quyết định nhất để biến Nghị quyết Đại hội thành hiện thực là con người, gắn với tổ chức bộ máy, mà trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phải chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về mọi mặt.

Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đại biểu tham dự Đại hội.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: “Tỉnh ủy cần theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ và kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những “điểm nghẽn”, bất cập trong quá trình vận hành của hệ thống chính trị cấp xã, nhất là về biên chế, bố trí cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, hạ tầng chuyển đổi số, trụ sở…; nghiên cứu xây dựng các trung tâm cụm xã phát triển toàn diện phù hợp với đặc điểm địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tập huấn, đảm bảo hệ thống chính trị cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn, đình trệ, không bỏ sót nhiệm vụ, mà phải tốt lên từng ngày và được đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”.