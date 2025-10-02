Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 02/10/2025 10:31

Sáng 2-10, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025– 2030), đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.

Đại hội vinh dự đón ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thông qua các văn kiện quan trọng; đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, chỉ rõ hạn chế, rút ra năm bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu nhiệm kỳ mới: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao Hà Tĩnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh, bền vững”.

Bà Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XIX thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả Hội nghị thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX.

Đại hội thống nhất đề ra 31 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 17 nhóm giải pháp. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 55 người. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 người.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Hội nghị cũng bầu ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tái cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX; bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã bầu 13 Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

Đại hội cũng bầu 21 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Duy Lâm được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, đặc biệt là sau thiệt hại nặng nề do bão số 10 vừa qua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Trong không khí phấn khởi, thay mặt Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm long trọng tuyên bố Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh cần kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ qua; khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động, ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể, kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Người đứng đầu các cấp phải sâu sát thực tiễn, gần gũi, biết lắng nghe, khơi dậy tinh thần đổi mới, tạo cảm hứng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn gương mẫu, cầu thị học hỏi và phát huy trí tuệ tập thể.