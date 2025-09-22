Hà Nội dự kiến xây công viên, quảng trường, sân thể thao dọc sông Tô Lịch hơn 4.665 tỉ đồng 22/09/2025 15:55

(PLO)- TP Hà Nội dự kiến khởi công dự án xây dựng công viên, quảng trường, sân thể thao dọc hai bên sông Tô Lịch nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-2025.

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch.

Đây là công trình dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-2025.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án có tổng diện tích gần 738.000 m2, chạy dọc sông Tô Lịch qua 12 phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.

Mục tiêu là hình thành hệ thống công viên, quảng trường, sân thể thao, đường đi dạo, cây xanh và nhiều tiện ích công cộng hai bên bờ sông.

Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch đi qua đại bàn 12 phường. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo UBND TP Hà Nội, dự án sẽ do Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 4.665 tỉ đồng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

TP dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất khoảng 94 ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó đất thương phẩm 47,6 ha (đất ở 36,9 ha, đất thương mại - dịch vụ 10,7 ha).

Dự án dự kiến thực hiện trong 2 năm, từ quý III-2025 đến quý III-2027. Hà Nội đặt mục tiêu khởi công vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, khởi nguồn từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt) và thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Nhiều năm qua, con sông này ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải và nước mưa.

Thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường sông Tô Lịch như bổ cập nước, thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ.

Hiện TP đã hoàn thành việc bổ cập nước từ Hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với lưu lượng khoảng 230.000 m3/ngày đêm, duy trì mực nước ổn định 3,5 m. Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ cập thêm nước từ sông Hồng cho sông Tô Lịch.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 26 sắp tới, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua chủ trương đầu tư dự án quan trọng này.