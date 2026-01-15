Cà Mau: Truy tố một học sinh lớp 11 cướp vàng của bà nội 15/01/2026 13:22

(PLO)- Bị cáo sống chung với cha mẹ và bà nội, do thiếu tiền mượn của bạn đã dùng khúc gỗ đánh bà bất tỉnh rồi cướp vàng bán lấy tiền trả nợ, tiêu xài.

TAND tỉnh Cà Mau đã lên lịch xét xử đối với bị cáo M.T.P (SN 2008, học sinh lớp 11) về tội giết người và cướp tài sản vào ngày 22-1 tới đây. Bị hại trong vụ án này chính là bà nội của P.

Hiện trường vụ án.

Theo cáo trạng, bà CTH (75 tuổi) sống cùng với vợ chồng người con ruột va hai cháu nội, trong đó có P.

Khoảng 9 giờ 50 ngày 16-4-2025, lúc này chỉ có hai bà cháu ở nhà, do thiếu tiền của bạn và vay tiền thuê qua icloud trên Iphone, P nảy sinh ý định lấy tài sản của bà nội.

Sau khi thấy trong nhà không có ai, P vào phòng bà H lấy trộm một điện thoại. Sau đó, P ra sau nhà lấy hai thanh gỗ. Thấy bà đang ngồi may đồ, P đã dùng hai thanh gỗ đánh mạnh vào đầu đến khi bà H gục xuống…

P gỡ lấy một nhẫn vàng 24K 2 chỉ, một vòng tay vàng 18K 4 chỉ, một sợi dây chuyền vàng 18K 4 chỉ trên người của bà H rồi ra phía sau nhà rửa vết máu dính tay và vứt bỏ hung khí.

P chạy xe đến tiệm vàng bán số vàng vừa cướp được với số tiền gần 40 triệu. Sau đó, chạy xe đi mua thực phẩm, đến bệnh viện thăm bạn gái, đổ xăng, mua dép, mua thuốc.... P chuyển vào tài khoản của bạn 35 triệu nhờ giữ giùm, đồng thời chuyển 3,4 triệu nhờ bạn trả nợ cho hai người và chuyển tiền trả tiền thuê icloud.

Đối với bà H, sau khi bị P đánh ngất xỉu, đến khoảng 10 giờ 25 phút cùng ngày em của P đi học về phát hiện bà nội có nhiều vết thương trên vùng đầu, máu chảy nhiều, la yếu ớt, nên nhờ người báo cho mẹ biết.

Bà H được người nhà đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện và xuất viện sau đó khoảng hai tuần.

Theo kết luận giám định, bà H có nhiều vết thương vùng đầu, mặt...; Dập não thái dương phải; Nứt sọ vùng chẩm phải. Tổng cộng bà H bị thương tích 28%.

Theo kết luận định giá tài sản, điện thoại của bà H trị giá 300 ngàn đồng; tổng số vàng trị giá hơn 64,5 triệu đồng.